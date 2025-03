Amb motiu del 8M, Dia de la Dona, la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears (UCTAIB) i l'Associació de Dones Cooperativistes (ADECOOP) han volgut elaborar un manifest en el qual fan una crida a la particiació perquè la societat en general se sumi a les accions programades arreu dels territoris.

«Com empreses d’economia social, les cooperatives de treball aspiram a ser organitzacions més democràtiques, justes, curoses, lliures de violències i corresponsables», expliquen al manifest que a continuació reproduïm íntegrament:

Manifest

«La Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears (UCTAIB) i l'Associació de Dones Cooperativistes (ADECOOP) fan una crida a la societat, amb motiu del 8 de març, a sumar-se a les actuacions que es duran a terme arreu del nostre territori per reivindicar una societat lliure de violència masclista i discriminació, i abordar els canvis necessaris per a construir un món més just i igualitari.

Enguany centram les nostres reivindicacions en les cures a tots els àmbits: en el domèstic, en el laboral i en el funcionament intern de les organitzacions.

Al mateix temps exigim polítiques i accions públiques per:

Visibilitzar els diferents usos dels temps per redistribuir-los equitativament i treballar per la igualtat efectiva de dones i homes en la participació comunitària, laboral i social.

Acompanyar les cooperatives i microcooperatives en la implantació de plans i accions en matèria d’igualtat de gènere i generant protocols de funcionament i eines per a l’equitat en les condicions laborals i la promoció de les dones a càrrecs de direcció i als consells rectors.

Ens oferim a les administracions per acompanyar-les en la redacció de clàusules socials en les contractacions públiques i a fer difusió de la cooperativa com a model d’empresa que crea ocupació i que mitjançant els seus valors i principis, pot ser l'eina per reduir injustícies, per crear mesures de pressió contra la violència a les dones, per oferir alternatives econòmiques, per educar per a la pau, per generar justícia social i per fer del món un lloc segur i respectuós amb la vida.

Des de les cooperatives de treball volem contribuir a posar les cures en el centre de les nostres empreses proporcionant orientacions específiques sobre com crear organitzacions habitables canviant la competència per la col·laboració, com conciliar individualment i col·lectivament, vetllant per l’equitat de gènere i lluitant per la justícia social.

Preocupades per les guerres que, a més de destruir vides humanes, impacten en la vida natural, tot destruint territoris i vida animal, i incideixen particularment en les condicions vitals i els cossos de les dones, manifestam la nostra defensa de la cultura de la pau, el bon tracte, la construcció d’acords i el respecte, així com el reconeixement de les dones en els processos de mediació, reparació i pacificació.

Com empreses d’economia social, les cooperatives de treball aspiram a ser organitzacions més democràtiques, justes, curoses, lliures de violències i corresponsables.

Perquè la cultura de la igualtat forma part de l’ADN del cooperativisme, la cooperativa és la resposta!».