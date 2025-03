L’Ajuntament de Campanet ha presentat aquest dilluns el seu programa d’actes amb motiu del 8M, Dia de la Dona, així com el cartell i imatgeria elaborada per a l’ocasió.

El primer acte tendrà lloc dijous 6 de març, a les 18.00 hores, a la sala de conferències de l'antic Ajuntament, amb «el taller «Perimenopausa: la transició a la menopausa», on qüestionarem, reflexionarem i aprendrem sobre l’etapa de la perimenopausa, intentant canviar la visió negativa que tenim com a societat del procés cap a la maduresa, des d’un enfocament compassiu, deixant de banda el judici i permetent-nos comprendre aquest moment de la vida de les dones com una etapa positiva i fisiològica. Adreçat a dones amb edats compreses entre els 40 i els 50 anys, i impartit per Marga Paris amb el suport del programa Genèrica Formació del Consell de Mallorca.

Posteriorment, dissabte 8 de març, a les 12.00 hores, tendrà lloc al pati de Cas Metge la lectura del Manifest del Dia Internacional de la Dona Treballadora i, tot seguit, la lectura del decàleg de les nines i els nins de 5è i 6è de primària.

El dimarts 11 de març, a les 17.00 hores, la Biblioteca Miquel dels Sants Oliver acollirà un taller infantil en matèria d’igualtat. Les places limitades i les inscripcions són a partir del 24 de febrer, a la Biblioteca (tel. 971 50 95 03 - biblioteca@ajcampanet.net).

Dimecres, 14 de març, a les 18.00 hores, a la sala de conferències tendrà lloc taller «Menstruació en positiu», per a transmetre a dones i nines que la menstruació s’ha de viure com un valor per a empoderar les dones, s’ha d’afrontar amb positivitat i de manera sostenible i saludable. Adreçat a dones i nines, serà impartit per Marga Paris i també comptarà amb el suport del programa Genèrica Formació del Consell de Mallorca.

Dijous 20 de març, a les 19.00 hores, la sala de conferències acollirà la xerrada «Nutrició al llarg del cicle vital», sobre alimentació conscient i nutrició en les diferents etapes de la vida de la dona. En aquesta sessió descobrirem com adaptar l’alimentació i l’exercici físic a cada fase del cicle menstrual, identificant les claus per a mantenir un equilibri nutricional òptim a cada etapa vital. La xerrada serà impartida per Aina Maria Quetglas, graduada en Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica per la Universitat de Barcelona, que actualment forma part de l’equip de la Farmàcia Moranta d'Inca i també exerceix com a nutricionista al centre Grant Ashley.

Finalment, divendres 28 de març, a les 18.00 hores, el pati de Cas Metge Dolç acollirà el Cafè Filosòfic: «La dona i la saviesa compartida, un espai per reflexionar, compartir i inspirar-nos». Us proposam un Cafè Filosòfic molt especial en el marc del Mes de la Dona, on mitjançant dinàmiques artístiques i conversa ens deixarem inspirar per grans dones que han estat un exemple i que ens poden servir d’inspiració per als reptes del nostre temps. Organitzat per Es Racó de ses Idees, en col·laboració amb Ajuntament de Campanet, hi oferiran també un refrigeri.