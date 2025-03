Una de les funcions més importants de les ciutats és tenir una gran capil·laritat que permeti el transport de mercaderies, a més de la dels ciutadans normals.

Basta circular per Palma a primera hora del matí per a veure que la càrrega i descàrrega no és pas fàcil.

A la plaça de les Tortugues els dimarts i els dijous és factible veure un camió molt gros, que acaba d’arribar d’un vaixell del port, descarregant roba a un gran magatzem. Sobre la mateixa hora, la plaça del Mercat és envaïda per camions i furgonetes de distribució que aparquen com poden sobre la superfície asfaltada, ja que l’espai disponible al carrer Unió està totalment saturat també. La reforma de la plaça pretén una superfície plana on no podran aparcar ni les cent motos que ho fan cada dia d’empleats dels negocis circumdants, ni les furgonetes que ara ho fan: com podran descarregar en el futur?

El mateix passa a la Rambla, no és gens rar veure furgonetes aparcades sobre la voravia on està situada l’escultura de formigó de Chillida, amb un gran perill de malmenar-la. La zona reservada a càrrega i descàrrega que hi ha al passeig caldria com a mínim duplicar-la.

És un fet general a tota la ciutat, el mateix ocorr al carrer Indústria on el camió de distribució d’un supermercat ha d’aparcar en doble fila, i això suposa un perill per als treballadors i per la fluïdesa de circulació de la via.

A la plaça d’Espanya, els vehicles ocupen l’espai dels vianants cada matí, ja que no tenen reserva d’estacionament. Aquest fet acaba fent malbé les llambordes de la superfície malgrat que ara són ben noves.

La ciutat vella no està dissenyada per al tràfic de vehicles, abans eren carruatges amb cavalls els que circulaven. Però la nova de l’eixample també presenta mancances notables. La falta d’espai provoca a voltes que fins i tot les parades de bus estan plenes de cotxes mal aparcats.

La gent que treballa en aquesta logística té un treball dur i estressant ateses les condicions que tenen per operar. Però també és necessari per al normal desenvolupament dels comerços, bars i restaurants, és a dir, de la normalitat de la vida ciutadana.

És difícil preveure un bon futur per al tema. Al centre, ja que es vol deixar més espai per a les terrasses dels bars. I i a la perifèria, car l’espai és limitat i hi ha poc espai per a l’aparcament dels cotxes.

Sols els nins que juguen amb maquetes de grans camions no tenen cap problema.