En el marc del 8M, Can Alcover acull una nova edició de la iniciativa de l’Obra Cultural Balear (OCB) per a donar visibilitat a les artistes de Mallorca amb activitats encapçalades per dones del món cultural de les Balears.

Programa: 18.30 h – 'Les dones i la cultura'

Tertúlia amb Bàrbara Duran, Silvia Ventayol, Aina Fullana i Aina Zuazaga, moderada per Maria Pons. 20 h – Majava en concert