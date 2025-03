El municipi de Santanyí es vestirà de lila per a celebrar el Dia Internacional de la Dona, amb una programació d’actes que es duran a terme del 3 al 9 de març.

L’acte central tendrà lloc dia 8 de març al Teatre Principal de Santanyí amb la lectura del manifest i la presentació de Consell Municipal de la Dona i per la Igualtat. També hi haurà actes culturals, esportius i socials, com la trobada de ball en línia, la XI Cursa de la Dona o la pujada al puig de Consolació de s’Alqueria Blanca, o la inauguració de l’exposició de Carme Martín al Centre Multidisciplinar s’Abeurador de Santanyí.

La batlessa de Santanyí, Maria Pons, ha volgut destacar la importància d’aquesta programació: «Amb aquests actes volem fer valdre la feina de tantes dones que han lluitat per la igualtat i seguir avançant en aquest camí. Des del Consell Municipal de la Dona de Santanyí i per a la igualtat continuam treballant per impulsar iniciatives que posin en relleu el paper de la dona en tots els àmbits, des de la cultura i l’esport fins a l’educació i la vida comunitària».

Per la seva banda, la regidora d’Igualtat i la Dona, Bàrbara Xamena, ha explicat: «Cada any intentam oferir un programa variat que inclogui activitats per a totes les edats i interessos. És fonamental que tant infants com adults participin i reflexionin sobre la importància de la igualtat de gènere». L’Ajuntament de Santanyí convida tota la ciutadania a participar en aquests actes per a «continuar reivindicant una societat més igualitària i justa».

Calendari d’actes: