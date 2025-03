Un any més, l'Ajuntament d'Inca celebra el Dia Internacional de la Dona, el 8 de març, amb un extens programa d'activitats que s'iniciarà el 3 de març i s'allargarà fins al 28 de març. La programació compta amb més de vint propostes destinades a reivindicar la igualtat real i efectiva entre dones i homes i a promoure la lluita contra la discriminació.

Segons la regidora d'Igualtat Mari Carmen Osés, «aquest any, hem volgut millorar la jornada per escolars, ja que la sensibilització des de les primeres etapes és clau per aconseguir una societat més justa i igualitària, a més d’aconseguir la implicació de les diferents àrees de govern i entitats, perquè la igualtat no és només un dret fonamental, sinó un compromís compartit que hem de promoure dia a dia».

Amb aquesta voluntat, l'Ajuntament anticipa algunes activitats del Dia Internacional de la Dona al 7 de març, amb l'objectiu de fomentar la participació de les escoles d'Inca. A les 9.00 hores, es durà a terme la 3a Marxa Escolar per la Dona, un recorregut pels carrers de la ciutat amb la participació de centres educatius del municipi. Aquell mateix matí, el Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas acollirà una jornada amb jocs i tallers dedicats a treballar temàtiques relacionades amb la igualtat d'oportunitats.

Paral·lelament, a les 9.30 hores, es durà a terme la tradicional penjada de la banderola del Dia Internacional de la Dona a la façana de l'Ajuntament, com a acte institucional de compromís amb la igualtat. A la tarda, l’Església de Sant Domingo acollirà el concert del Cor de Dones de Sant Francesc.

Pel que fa al 8M, a primera hora es publicarà a les xarxes socials de l'Ajuntament la lectura del manifest institucional a càrrec dels centres escolars, amb traducció en llenguatge de signes. A més, a les xarxes socials del Casal de Joves es compartiran les imatges creades per les participants, amb la temàtica del 8M.

Un dels moments més esperats serà la Marxa per la Dona, que tendrà lloc el mateix 8 de març. Aquesta activitat, que cada any atrau una gran multitud, permetrà les inscripcions a través de la web elitechip.net, i les primeres 500 inscripcions rebran un obsequi especial. Després de la marxa, podrem gaudir de la música de DJ Eugesh, qui ens amenitzarà amb una de les seves sessions fins a concloure la jornada amb el correfoc «Dona Foc», a càrrec de Bruixes de Mallorca.

A més de les activitats principals, la programació del 8M inclou diverses iniciatives culturals i formatives al llarg de tot el mes. Entre aquestes, es destaquen les visites amb perspectiva de gènere al Museu del Calçat i la Indústria, així com les ‘Converses al Museu’, on joves dissenyadores compartiran les seves experiències com a emprenedores. També s’impartirà el taller ‘Cocrea amb pell’, en col·laboració amb les confeccionistes Maria del Carmen Parrado i Antònia Gelabert.

El programa commemoratiu inclou, a més, activitats com un taller de neules per a la dona, dissenyat per Miguel Gallego, un club de lectura feminista que debatrà sobre ‘La Maud Martha’ de Gwendolyn Brooks, i un taller dedicat a l'autoestima i l’autoconeixement. Per als més petits, s’ha organitzat un contacontes i activitats de manualitats basades en el llibre «Hi ha res més avorrit que ser una princesa rosa?».

El programa complet del Dia Internacional de la Dona es pot consultar a la web de l'Ajuntament: incaciutat.com