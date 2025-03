El compte de Parlars Mallorquins, gestionat pel creador de contingut Joan Salvador, ha viralitzat aquest cap de setmana, i en poques hores, un vídeo en el qual qüestiona, explica i es demana sobre quina hauria de ser la bandera oficial de les Illes Balears.

Al vídeo, Joan Salvador explica i mostra quina és la bandera de les Illes Balears i es demana: «És una bandera correcta o és més falsa que un euro de fusta?».

Sobre la bandera actual, explica que és «una espècie d’americanització de la bandera mallorquina, que, a la vegada, era una mala interpretació de la bandera original de la Universitat de Mallorca». I com a autors que han xerrat sobre el tema, cita Jordi Prunés i Moyà, el qual defensa que la bandera oficial hauria de ser una altra.

Per a discutir el tema, Joan Salvador posa les dues banderes en pantalla, les quals anomenarem l’actual (oficial des de 1983) i la històrica (quatre barres amb franja blava en diagonal). Per una banda, Joan diu que la bandera actual és poc històrica, ja que es va crear en el 1983, peca de mallorquinocentrisme i, a més, no coincideix amb l’escut. D’altra banda, pel que fa a la bandera històrica, aquesta seria més històrica, englobaria tot l’arxipèlag i, a més, hi hauria correspondència entre bandera i l’escut oficial.

Joan Salvador va més enllà i explica què hi ha darrere d’aquest símbol històric i quines referències n’hi ha: «Per a trobar la primera referència ens hem de remuntar fins el segle XIII i, curiosament, a França. Trobam la descripció d’aquest símbol a una col·lecció d’escuts medievals: Armorial de Wijnbergen. A més, davall l’escut hi ha una inscripció que posa 'Le roi de Mallqs'. Les dates coincideixen amb l’època que el rei en Jaume I governava el Regne de Mallorques. Una teoria ens diu que aquest escut personal de l’infant Jaume (II) seria un escut que hagués utilitzat mentre era príncep i, quan va assumir el rol de rei va incorporar les barres netes com ho varen fer tots els reis de Mallorca.

Però, la representació més famosa segurament va ser al funeral de Carles I. Existeix un gravat amb imatges d’aquest funeral, i una d’aquestes imatges és una desfilada de cavalls amb nobles duent banderes. Per a representar el Regne de Mallorca varen utilitzar aquest símbol (quatre barres amb franja blava diagonal); un símbol que s’utilitza fora de les Illes i que serveix per a diferencia el Regne de Mallorca de la resta de la Corona d’Aragó.

Aquell gravat va tenir bastanta difusió, fins a tal punt que, al segle XVII (Amsterdam, 1635), trobam un mapa dels cartògrafs neerlandesos Blaeu que utilitzen aquest escut per a representar l’arxipèlag. I no serà fins al segle XVIII que trobam la primera referència d’ús d’aquest escut aquí, a les Illes. I no va agradar massa: '(el Regimiento) de Provinciales [...] erigido en 1762, añadió, no sabemos con qué fundamento, una banda azul. [...] La banda azul sobre las barras, ni es distintivo autorizado, ni admitido en heráldica'.

I, segurament, la primera gran representació d’aquest escut a les Illes va ser al famós mapa del cardenal Despuig. A partir d’aquí comença a ser més habitual utilitzar aquest escut. I, finalment, després de la dictadura, es va oficialitzar el 1984», ha explicat, fil per randa. A més, als crèdits del vídeo, fa constar les dues fonts oficials emprades: 'Història i debat de la bandera de les Illes Balears', de Jordi Prunés i Moyà, i 'Heràldica i vexil·lografia de les Illes Balears', de Gabriel Bibiloni.

En darrer lloc, i per a finalitzar l’explicatiu vídeo, Joan Salvador ens convida a comentar el vídeo i opinar sobre quina bandera preferim.