Agents de la Policia espanyola varen detenir la setmana passada un jove com a presumpte autor d'un delicte de revelació de secrets, en gravar als banys públics d'un centre comercial a Mallorca.

En una nota de premsa, la Policia ha informat que els fets varen passar en un centre comercial a Mallorca la setmana passada, quan un jove va entrar als banys i va observar un altre jove en una actitud sospitosa.

En un moment donat quan la víctima estava orinant, es va capgirar i va observar com el jove l'estava enfocant amb el mòbil. Quan va acabar d'orinar, i es va girar una altra vegada, va tornar a veure com el presumpte autor estava amb el telèfon mòbil a la butxaca i la càmera visible. En sortir dels banys, li va comentar a la seva parella el que havia passat.

Ja al pàrquing, quan se n'anava amb la seva parella a agafar el cotxe, la víctima va observar el presumpte autor entre dos vehicles mirant el mòbil alhora que s'estava tocant, i va anar a recriminar-li l'acció de gravar-lo als banys.

En aquell moment va començar una discussió entre la víctima, la parella d'aquest i el presumpte autor, fins al punt en què va haver-hi un forcejament caient el denunciat a terra i caient-li el mòbil també a terra, per la qual cosa el denunciant va aprofitar per a agafar-lo i no tornar-li'l.

Després d'aquest episodi, el denunciat va utilitzar el GPS per a ubicar el mòbil, i va anar fins a Manacor ja que li donava la ubicació d'un domicili. Els agents es varen dirigir al domicili on es trobava la parella en qüestió. La parella va explicar a la Policia el que havia passat als urinaris i posteriorment a l'aparcament, col·laborant amb els agents a qui varen entregar el terminal.

Els agents varen recollir tota la informació dels fets i varen trobar al mòbil fins a 15 enregistraments dels banys del centre comercial en què en algun es podia veure les parts íntimes dels homes que hi eren.

Els agents varen procedir a la detenció del presumpte autor per un delicte de revelació de secrets i varen intervenir el telèfon mòbil.