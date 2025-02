L'Aliança Calant Xarxes, de la qual formen part Mallorca Preservation i Fundació Marilles, entre d’altres entitats, en col·laboració amb l'Observatori Socioambiental de Menorca (IME-OBSAM), llança una guia de consum sostenible de peix i marisc de les Illes Balears. El seu objectiu és oferir als consumidors una eina pràctica per prendre decisions informades, promovent la diversificació del consum de productes pesquers de les Balears.

D’aquesta manera, es busca reduir la pressió sobre les espècies més vulnerables, fer costat als pescadors i contribuir a la conservació de la mar Balear.

Tal com indica Elisa Martínez, coordinadora de Calant Xarxes, «amb aquesta guia, volem oferir als consumidors una eina que els ajudi a triar peix i marisc local, traçable, de temporada, i que respecti les talles mínimes, prioritzant les espècies amb menor vulnerabilitat i risc per a la salut».

Aquesta guia ha estat possible gràcies a la col·laboració amb les confraries de pescadors de Mallorca, Ciutadella, Maó, Fornells, Sant Antoni, Eivissa i Formentera, OpMallorcamar; de la Peixateria Sa Llotja, la Federació Balear de Confraries de Pescadors, investigadors del COB-IEO, la Direcció General de Pesca del Govern de les Illes Balears i tècniques de l’IME-OBSAM. Pel que fa al disseny, ha anat a càrrec de Marijo Ribas, amb il·lustracions de Toni Llobet. La impressió de la guia ha anat a càrrec de la impremta Esment. «Junts hem creat un recurs que ajudarà els consumidors i actors clau en la cadena de valor, com a restaurants i peixateries, a promoure un consum responsable de productes de la mar Balear per a avançar cap a la sostenibilitat del sector pesquer de les illes Balears», afirma Martínez.

Per part seva, Marcial Caracena, Director Comercial de OpMallocamar, celebra la iniciativa: «Aquesta guia representa una eina valuosa per a donar a conèixer espècies menys consumides, oferint noves opcions al consumidor final. Valorem el treball que estem desenvolupant amb l'Aliança Calant Xarxes. El seu enfocament col·laboratiu i constructiu s'ha convertit en un gran suport per als pescadors de les illes Balears».

Antoni Maria Grau, Director General de Pesca del Govern dels Illes Balears, ressalta: "Els consumidors són el tercer pilar, juntament amb els recursos i el sector pesquer, del món de la pesca i la iniciativa de Calant Xarxes facilitarà a les persones interessades l'accés i el consum de peix de proximitat capturat de manera sostenible. Per això, la guia compta amb el suport de la Direcció General de Pesca així amb el compromís d'intentar anar més enllà, en particular per a arribar a identificar o certificar establiments recomanats".

Contingut de la guia

La guia ofereix una descripció detallada de 40 espècies, classificades en dos grups. El primer grup inclou 16 espècies menys consumides, que destaquen per la seva baixa vulnerabilitat i menor risc per a la salut. Es tracta d'espècies amb poca demanda en el mercat, algunes de les quals històricament formaven part de la dieta tradicional de les Balears, però el consum de les quals ha disminuït amb el temps. El segon grup inclou les 24 espècies més consumides i emblemàtiques, que presenten diferents nivells de vulnerabilitat i risc per a la salut.

Així mateix, cada fitxa proporciona informació útil sobre la temporada, l’art de pesca i les característiques de cada espècie. També s'inclouen recomanacions generals sobre el maneig del producte, el seu etiquetatge, maneres de cuinar-lo i beneficis per a la salut.

Eva Marsinyach, tècnica investigadora de l’IME-OBSAM, destaca que «l'elaboració de la guia s'ha basat en un enfocament científic», i afegeix que «volem agrair a Marina Begur, autora principal de la guia, la seva dedicació i rigor en la recopilació d'informació. La seva feina en col·laboració amb diferents organitzacions, entitats i experts, ha estat molt important per a desenvolupar la metodologia utilitzada per al càlcul de la vulnerabilitat de les espècies incloses en la guia».

Promoció de la sostenibilitat pesquera

L'Aliança Calant Xarxes recalca la importància de promoure una pesca sostenible que no sols protegeixi la biodiversitat marina, sinó que també faci costat a les comunitats locals: «La sostenibilitat pesquera comença en el nostre plat. És responsabilitat de tots ser consumidors més conscients, fer costat als pescadors de les illes Balears, mitigar la pesca il·legal, i contribuir a un futur en el qual les nostres mars continuïn sent un recurs vital i sostenible», diu Martínez.

Des de Mallorca Preservation, la seva directora Ana Riera declara; «A Mallorca Preservation, creim que la conservació de les espècies vulnerables comença amb les decisions que prenem com a consumidors. El llançament d'aquesta guia pretén aconseguir una pesca sostenible a través d'un consum responsable de peix i marisc, ja que els consumidors podran disposar d'una informació clara i accessible».

Des de Fundació Marilles, el seu director, Aniol Esteban, assegura: «Els consumidors, quan trien peix local que ha passat per llotja i compta amb garanties legals i sanitàries, tenen la clau per a garantir el futur dels nostres recursos i de la flota balear. Amb aquesta guia posem en valor la diversitat de producte que porten a la nostra taula els pescadors i apel·lem a la consciència del consumidor per a comprar producte local i dir no a la compra de peix il·legal».

Accedeix a la guia

La guia de consum responsable està disponible en català, castellà i anglès a través de la pàgina web de l'Aliança Calant Xarxes.

La distribució de la guia començarà el 28 de febrer a la Fira de la Pesca i el Peix Local, amb motiu de la celebració del Dia de les Illes Balears. Els assistents podran trobar-la als estands d’Opmallorcamar i la Conselleria d'agricultura, pesca i medi natural, situats en la plaça de les Drassanes (Palma) del 28 de febrer al 2 de març.

A més, aviat la guia també podrà trobar-se a les confraries de pescadors, a les biblioteques de les quatre illes i en esdeveniments relacionats als productes de la mar de les illes Balears.

Per a aquelles persones, restaurants o peixateries que vulguin unir-se a la comunitat de consum responsable de productes de la mar balear i mantenir-se informats sobre les activitats de l'Aliança Calant Xarxes, poden subscriure's fent clic aquí.