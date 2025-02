Davant les informacions aparegudes en premsa sobre la declaració favorable a l’estudi d’impacte ambiental del parc fotovoltaic de Binisetti Vell (Binissetí Vell, Inca), tot i l’informe desfavorable del Servei de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca, la Secció d’Arqueologia del Col·legi de Llicenciats i Doctors en Filosofia i Lletres i Ciències de les Illes Balears ha volgut expressar la seva sorpresa i alarma.

«La prospecció feta per tres dels nostres col·legiats va localitzar una concentració de ceràmica romana excepcionalment alta, que correspon a la que trobaríem –o fins i tot més- damunt un jaciment arqueològic. La presència de fragments de teula plana, inequívocament romana, indica l’existència de construccions d’aquella època», han informat aquest dijous, 27 de febrer, a través d’un comunicat.

En tot cas, prosegueixen, «el que correspon per llei és la realització de sondejos arqueològics previs per determinar en quines condicions es troba el jaciment i delimitar-lo i, en funció dels resultats, autoritzar o no l’obra i determinar-ne les mesures correctores. Aquests sondejos atesa l’àrea que ocupen la concentració de ceràmiques haurien de ser nombrosos».

Per a finalitzar, la Secció d’Arqueologia ha volgut recordar «que una planta fotovoltaica implica l’excavació de rases i l’ancoratge dels panells, actuacions que tenen una afectació enorme damunt un jaciment arqueològic i que no estan permeses».