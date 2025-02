IB3 Ràdio celebra el 20è aniversari dissabte, primer de març de 2025, amb tres dies de programació en directe des del passeig Sagrera i l’emissió del programa especial '20 anys amb tu', que s’emetrà dissabte des de les 10.00 a les 14.00 hores, per ràdio, televisió i en stream simultàniament des de l’envelat d’IB3. La programació continuarà a IB3 Ràdio, des de les 16 hores fins a les 20 hores.

L’entrevista del dia serà amb la presidenta del Govern, Marga Prohens, a les 11 hores, per a celebrar també el Dia de les Illes Balears, aniversari de l’entrada en vigor del nostre Estatut d'Autonomia. Una entrevista que es podrà veure també a través d’IB3 Televisió i el canal de Youtube d’IB3.

El programa especial d’IB3 Ràdio '20 anys amb tu' comptarà amb presentadors i directors de distints programes de la ràdio pública per fer una emissió coral. També tendrà les veus que formen o han format part de l’emissió en les dues dècades d’història i que explicaran vivències, anècdotes i records.

La música tampoc hi faltarà amb les actuacions de Juanjo Monserrat, Maico, León Manso i Xisk, entre d’altres. Així mateix, un equip de redactors voltaran per les fires, que tendran lloc a totes les illes per a explicar l’ambient que es viu. També hi haurà una àmplia cobertura digital, especialment pels comptes d’Instagram d’IB3 Ràdio i d’IB3.

Programació

Divendres, 28 de febrer

La programació especial comença aquest divendres, 28 de febrer, amb l’emissió de «Téntol» conduït per Margalida Mateu, a les 15.00 hores. A partir de les 19.30 horas la música agafarà el relleu amb l’organització del 'Concert 20è aniversari' amb la participació del grup Random Risk, que comptarà amb la col·laboració de convidats d’IB3, i el trio Peligro, que presentarà el seu darrer àlbum 'Los Malos Mueren'.

Dissabte, 1r de març

De 10.00 a 12.00 hores: Marta Garau, Regina Cortés, Chema Font i Xisco Nadal ens acompanyaran per una matinal ple de continguts d'interès.

De 12.00 a 14.00 hores: Anna de la Salud, Magda Cortés , Joan Cabot , Toni Travería i Celestí Oliver es faran càrrec de la segona part de la jornada amb una programació variada i entretinguda.

De 16.00 a 18.00 hores: Araceli Bosch, Margalida Mateu, Rafel Gallego, Ferran Pereyra i Lluc Rosselló agafaran el testimoni abordant temes actuals i d’interès social.

De 18.00 a 20.00 hores: Inés Mateu, Vicent Tur, Miquel Àngel Ariza i Joan Farrés seran els protagonistes de la darrera franja horària del dia amb les seves intervencions.

A més, comptarem amb la presència de Laura Tur, a les Pitiüses i Clara Aymamí, a Menorca.

Diumenge, 2 de març

De 09.00 a 12.00 hores: Emissió especial del programa La Gran Vida, conduït per Anna de la Salud, on es tractaran temes de gran rellevància per a la nostra audiència.

A partir de les 14.30 hores: S’emetrà una sessió especial d’Òrbita 3, a càrrec de Tito Fuster, que portarà a l’oient una experiència inoblidable.