Els pròxims 27 i 28 de febrer, sa Congregació serà la seu de les IX Jornades d’Estudis Locals de sa Pobla, organitzades per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de sa Pobla. Durant dos dies, es presentaran 15 estudis inèdits sobre diversos aspectes de la història i el patrimoni pobler, des de l’arqueologia fins al moviment associatiu, passant per l’educació, la política o el comerç.

L’Ajuntament de sa Pobla valora molt positivament tant la quantitat com la qualitat dels treballs que es presentaran en aquesta edició. Aquestes jornades són una oportunitat única per a donar rellevància a la recerca històrica local, sovint fruit de l’esforç personal d’investigadors que dediquen el seu temps lliure a aprofundir en el passat del nostre poble. A més, les Jornades d’Estudis Locals es consoliden com a una plataforma fonamental per a donar a conèixer aquests estudis a la societat i fomentar el debat sobre la història del poble.

Enguany, la programació inclou recerques sobre el patrimoni arqueològic de sa Pobla, l’escola a finals del segle XIX, el moviment associatiu pobler, la violència contra les dones al llarg dels segles o l’aprofitament secular del bagatge a s’Albufera, entre altres. La cloenda anirà a càrrec de l’historiador Antoni Mas i Fornés, que impartirà la conferència 'La decadència de Crestatx i el naixement de sa Pobla: els efectes de les Ordinacions de 1300', una ponència que analitza els orígens del poble.