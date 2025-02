Lluita i reivindicació. Una cadena humana, formada per més de 200 persones, convocades per l’Assemblea Popular Són Sardina i Sa Garriga, s'ha donat cita aquest dissabte dematí, davant del solar de Can Pesquet, per a tornar a reclamar una vegada més a l'Ajuntament de Palma una plaça i un casal públic en el barri de Son Sardina.

L’Assemblea ha recordat que fa un any que va iniciar una campanya enfront de la inexistència d'espais municipals per a les entitats, ja que això «afebleix el teixit associatiu», i, a més, ha recordat, «és una reclamació històrica». En tres mesos la campanya va recollir prop de 1.000 signatures. A més, sota el lema 'Sense espai per a les entitats, no hi ha espai per a fer poble', més de 200 persones es van concentrar el mes de setembre de 2024 davant de ca ses Marietes per a reclamar a Cort que adquirís el solar de Can Pesquet per a fer un casal i una plaça pública com es va comprometre electoralment. Aquesta mobilització va fer que el mes d'octubre l'Ajuntament accedís a reunir-se amb la Mesa d'Entitats. A més, el regidor Llorenç Bauzà (PP) es va comprometre a fer una nova reunió abans de Nadal per a presentar avanços. «Però», ha lamentat l’Assemblea «no ha estat així», i davant les peticions de reunió, «només s'ha obtingut evasives o silenci». Precisament, per aquest motiu, aquest dissabte s'ha dut a terme una cadena humana per a tornar a reclamar una vegada més a l'Ajuntament de Palma una plaça i un casal públic en el barri de Son Sardina. Així doncs, la lluita continua.