El PSOE de Palma ha denunciat aquest dissabte horabaixa el «menyspreu absolut» de Jaime Martínez, batle de Palma del PP amb el suport de l’extrema dreta de Vox, per la memòria democràtica, «la retallada absoluta» de les polítiques de memòria de l’Ajuntament i que Cort «s’hagi esborrat de l’acte institucional del 24 de febrer, el Dia de Record de les Víctimes de la Guerra Civil i el franquisme». Per al partit d’esquerres, «és inacceptable que l’Ajuntament no participi activament en un acte d’homenatge als represaliats franquistes, entre ells el batle de Palma, Emili Darder, afusellat per defensar la democràcia i la llibertat».

«L’actitud del batle és una ofensa a la dignitat democràtica de Palma, és obligatori que les nostres institucions democràtiques no cedeixin a la pressió dels qui volen silenciar el nostre passat», ha afirmat el portaveu ‘socialista’ Xisco Ducrós. Per la seva part, el regidor Francesc Dalmau ha afirmat que «és el moment que el batle i el PP es posicionin amb les víctimes de la repressió franquista i amb el compliment de la legislació memorialista». Amb motiu del 24F, el PSOE de Palma, durant el ple de l’Ajuntament d’aquest mes, ha presentat una iniciativa que reclama a Cort i al Govern «l’organització d’actes de reconeixement de les víctimes de la repressió franquista comptant amb les associacions memorialistes i les famílies de les víctimes». També reclamen «impulsar activitats educatives i culturals que contribueixin a la preservació de la memòria democràtica i que Cort torni a implicar-se en l’acte del 24F, tant a Palma com a Inca». Ordenança cívica Finalment, el grup del PSOE de l’Ajuntament de Palma també ha denunciat que «la nova ordenança cívica del PP i Vox no recull en cap dels seus articles una especial atenció a la memòria democràtica de les víctimes represaliades pel franquisme i als actes i discursos d'apologia i exaltació del franquisme». En aquest sentit, el partit de l’oposició ha presentat esmenes «perquè es recullin mesures de foment de la convivència, el respecte als valors democràtics i la cura a la memòria i dignitat de les víctimes represaliades, de les seves famílies i dels elements memorialistes, símbols i espais públics de Ciutat».