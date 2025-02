El Govern comprarà les finques de Son Jaumell, a Capdepera, i de Cala Mitjana, Cala Torta i es Pins Campaners, a Artà. El Consell de Govern ha aprovat atorgar al conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural l’autorització prèvia per a exercir la competència en matèria d’autorització i disposició de la despesa per a l’adquisició directa, mitjançant l’exercici del dret de tanteig, de les quatre finques esmentades per un import total màxim de 3.388.697 euros, corresponent a l’esmentat preu d’adquisició de les finques a l’empresa venedora, Cala Cristal SL.

La compravenda es durà a terme d’acord amb l’article 25 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de muntanyes; l’article 27 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO); l’article 40 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, i l’article 63 del Reglament del patrimoni forestal de l’Estat, aprovat pel Decret de 30 de maig de 1941. Així mateix, el Consell de Govern ha autoritzat delegar en el conseller d’Economia, Hisenda i Innovació l’exercici del dret de tanteig previst en la legislació d’espais naturals protegits i de muntanyes de les finques, i també la resolució del procediment d’adquisició directa, mitjançant l’exercici del dret de tanteig, de les esmentades finques per l’import màxim esmentat.