Dissabte, 22 de febrer, a les 12 hores, es durà a terme una cadena humana a Son Sardina: «Tots i totes les que volem un poble més viu i més just ens trobarem a davant can Pesquet per a exigir una plaça i un casal de propietat municipal i a disposició de les entitats locals».

Així, des de la Taula d'Entitats del poble organitzen una cadena humana entorn del solar que també mostrarà la vitalitat associativa local, i tota la riquesa col·lectiva que s'està perdent per falta d'espais. Fa un any que varen iniciar la campanya 'Espais públics i de gestió popular', que recollí més de 1.000 firmes, per a fer front a la falta d’espais municipals per a les associacions: «Una mancança que debilita el nostre teixit associatiu i que és, a més, una reclamació històrica que no ha trobat cap tipus de solució ni de governs de dreta ni d’esquerra més enllà de declaracions i discursos buits».

Cal recordar que fa un any el ple de l'Ajuntament es comprometé a adquirir el solar de Can Pesquet —que ara és en mans del mateix fons voltor associat a Caixabank que té la propietat del Casal i la Biblioteca— per a fer-hi una plaça i un casal. També, que el regidor del PP Llorenç Bauzà el passat octubre es comprometé a convocar una nova trobada per a explicar els avanços fets en la matèria abans de Nadal, però «tot i la nostra insistència», aquesta no s'ha produït i «només hem trobat silenci i evasives», denuncien.

👫Cada dia més sardiner(e)s tenen clar que sense espais públics de gestió popular per les entitats no hi ha espai per fer poble, i que l'organització i la mobilització són l'única manera d'avançar. 🔜Dia 22, 12 h. a can Pesquet, cadena humana! pic.twitter.com/wRuI0h3imd — Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga (@procespobleviu) February 18, 2025