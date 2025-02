Des de mitjans de 2024, l’Àrea de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Pollença, de manera interna, fa feina en la restauració i manteniment del Monument a Costa i Llobera, ubicat a Via Pollentia.

«Es té constància que el Monument fa molt de temps que no rep cap classe de manteniment, per això, conscients del seu creixent mal estat, l’Àrea de Cultura i Patrimoni va crear un expedient per a posar fil a l’agulla», han explicat. La primera passa va ser encarregar un informe, el qual va ser redactat per la restauradora Raquel Garduño Peinado i el qual es compon per: la fitxa identificativa del Monument, els antecedents, la descripció i l’estat actual de conservació, l’apartat més important ara mateix per a conèixer les patologies que pateix i per on s’ha de començar a actuar.

Així, a partir de les conclusions d’aquest informe, es procedirà no sols a fer una intervenció per a poder restaurar el monument i retornar el monument al seu estat original, sinó que també s’hi destinaran mitjans econòmics per tal d’anar fent manteniments de forma anual i evitar que el procés de degradació que actualment pateix es repeteixi.

«La voluntat és aconseguir que aquest element patrimonial torni a lluir com es mereix», han remarcat.