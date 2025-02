L’Ajuntament d’Inca ha aprovat concedir la Medalla de la Ciutat a Gabriel Pieras Salom, en reconeixement a la seva tasca en favor de la cultura com a cronista oficial i arxiver honorari d’Inca. L’acord s’ha ratificat per unanimitat durant la cessió plenària extraordinària celebrada ahir horabaixa.

«La Medalla de la Ciutat és, sens dubte, un reconeixement merescudíssim per la seva contribució, però sobretot suposa un agraïment profund i sincer de la ciutat d’Inca a Biel Pieras per tota una vida dedicada a fer-nos conèixer, comprendre i valorar la nostra història i la nostra identitat com a poble», assenyala el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

Així doncs, durant el ple extraordinari, el regidor Andreu Caballero, com a ponent instructor de l’expedient de concessió de la Medalla de la Ciutat, ha estat el responsable de fer una repassada per la trajectòria de Gabriel Pieras i el seu compromís amb la ciutat i la gent d’Inca, així com de tots els motius que el fan mereixedor d’aquesta distinció. «Al llarg d’aquest informe he destacat els mèrits de Gabriel Pieras i Salom com a arxiver, cronista, autor i divulgador, així com el seu compromís amb la preservació i difusió de la història d’Inca. Però més enllà de totes aquestes importants contribucions, també voldria destacar la seva capacitat d’inculcar-nos l’amor per la història i per la nostra ciutat, fent-nos sentir orgullosos de la nostra identitat com a inquers», ha destacat Caballero durant la seva conclusió final.

Per la seva part, Alice Weber, regidora fiscal de l’expedient ha explicat que «atesos els mèrits extraordinaris de Gabriel Pieras i Salom en l’àmbit cultural i històric, i la seva excel·lent trajectòria com a cronista, arxiver i divulgador consider que la concessió de la Medalla de la Ciutat és plenament justificada. La seva obra ha suposat un enriquiment i una protecció de la memòria històrica d’Inca, i el seu impacte ha tingut una repercussió notable».

En aquest sentit, cal assenyalar que per la concessió de nomenaments honorífics el reglament municipal requereix la tramitació prèvia d’un expedient administratiu, la instrucció del qual ha de servir per a determinar, justificar i fonamentar la concurrència dels mèrits o circumstàncies en el candidat o candidata per a ser beneficiaris d'aquests. En aquest cas, el ple de l’Ajuntament d’Inca, reunit en sessió ordinària del dia 25 de juliol de 2024, i amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials, reunida en sessió ordinària de dia 15 de juliol de 2024, adoptà per unanimitat l’acord d’incoar expedient per concedir la Medalla de la Ciutat al Sr. Gabriel Pieras Salom.

Gabriel Pieras Salom va néixer a Inca (Mallorca) l’any 1942. Durant més de 40 anys va exercir la docència com a mestre de primària i professor de Llengua Catalana al Col·legi Beat Ramon Llull d’Inca. És autor d’una extensa obra escrita sobre la història, el patrimoni i la cultura d’Inca. Gràcies a la seva tasca en el món de la història, ha rescatat de l’oblit gran part del passat inquer i l’ha donat a conèixer d’una forma activa amb la publicació d’un gran nombre d’obres escrites, i també a partir dels mitjans de comunicació.

Des de 1986 és cronista oficial de la ciutat d’Inca i enguany, després de la serva renúncia, va ser nomenat cronista honorífic. També va ser nomenat arxiver honorífic de la ciutat. Va estar al capdavant de l’Arxiu Històric Municipal entre 1983 i 2019 treballant i ajudant investigadors d’arreu de Mallorca. També va ser responsable de l’Arxiu Parroquial de Santa Maria la Major entre 1978 i 2015.

Així mateix, l’Ajuntament d’Inca li va atorgar el Premi d’Honor Dijous Bo. Ha participat des de 1994 de forma ininterrompuda a les Jornades d’Estudis Locals d’Inca i també n’és membre de la Comissió Científica. Ha participat en diversos congressos i jornades sobre temàtica històrica arreu de Mallorca i de l’Estat espanyol a partir de la Real Asociación de Cronistas Oficiales de España, de la qual és membre actiu.

D’altra banda, ha publicat més de 3.000 articles divulgatius referits a Inca en el setmanari Dijous des de 1975 fins a 2020. També ha col·laborat, sense interrupció, en els programes de festes patronals d’Inca i del Dijous Bo (des de 1969), amb la publicació de més d’un centenar d’estudis referits a la història d’Inca. A més, ha col·laborat amb altres mitjans de comunicació.

No només ha publicat llibres, articles i col·laboracions a mitjans de comunicació escrits, sinó que ha participat a multitud de conferències i xerrades a les entitats culturals d’Inca i ha donat a conèixer a la ciutadania el ric patrimoni històric i cultural de la ciutat a partir de visites guiades obertes a tothom.

Tot aquest bagatge fa de Gabriel Pieras Salom una figura cabdal durant els darrers 60 anys en el municipi d’Inca dins el camp de l’estudi del passat, en relació amb la seva divulgació tant des del format més acadèmic com des del vessant més popular i proper a tota la ciutadania.

L’acte oficial d’entrega de la Medalla de la Ciutat a Gabriel Pieras Salom se celebrarà el pròxim 23 de juliol en el Teatre Principal d’Inca, coincidint amb les Festes Patronals d’Inca.