Un any més, la Plataforma per la Llengua, conjuntament amb la Federació Internacional de Scrabble en Català (FISC), organitza el Gran Campionat de Scrabble de Mallorca-Manacor.

Aquesta competició, que pretén aglutinar els millors jugadors d’Scrabble d'arreu de Mallorca, està obert a qualsevol persona major de 16 anys i té per objectiu el foment de l'ús del català i la consolidació de la xarxa de jugadors que comparteixen una mateixa passió: l’Scrabble.

El Campionat tendrà lloc el proper dissabte, 22 de febrer, al Molí d'en Beió de l'Escola de Mallorquí (Passeig del Ferrocarril, 79; Manacor). Per a inscriure's només cal emplenar el següent formulari (https://www.plataforma- llengua.cat/ii-gran-campionat- scrabble-manacor/) i haver llegit amb anterioritat el reglament. Hi ha temps fins dia 20 de febrer a les 23.59 h.

El preu de la inscripció serà de 14 € (amb un descompte de 4 € per als socis de Plataforma per la Llengua i/o federats de la FISC (el descompte no és acumulable)). El pagament de la inscripció es cobrarà el mateix 22 de febrer abans de començar la competició. La inscripció al gran campionat donarà dret a tot el material necessari per a jugar, a una botella d'aigua i a un petit obsequi.