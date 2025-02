El partit animalista PACMA ha presentat una denúncia formal davant la Guàrdia Civil (Unitat Seprona) contra l'Ajuntament de Ciutadella per l'organització de la Rifa del Porquet de Sant Antoni, celebrada el 17 de gener de 2025, en què es va lliurar un porc viu com a premi.

Des de PACMA consideren que aquests fets constitueixen una infracció administrativa greu, d'acord amb la Llei 1/1992, de 8 dabril, de Protecció dels Animals que Viuen en l'Entorn Humà de Balears, que en l'article 37.1 prohibeix expressament l'ús danimals com a premi en jocs d'atzar, amb multes d'entre 300 i 1.500 euros.

El Partit Animalista ha assenyalat que aquesta rifa no només incompleix la normativa autonòmica, sinó que a més «representa un tracte indigne cap als animals, que són utilitzats com a mers objectes d'intercanvi, sense considerar-ne el benestar ni les necessitats».

Sol·liciten la localització del propietari actual i el decomís de l'animal

La formació política extraparlamentària ha sol·licitat al Seprona de la Guàrdia Civil la investigació del cas, la identificació del titular o posseïdor actual del porc; el decomís immediat de l'animal i el seu trasllat a un santuari especialitzat en el salvament d'animals considerats de producció, on pugui rebre les cures adequades; l'adopció de mesures sancionadores contra l'Ajuntament de Ciutadella per organitzar un esdeveniment que contravé la normativa de protecció animal vigent, i el compromís de les autoritats locals per evitar que aquest tipus de rifes es tornin a repetir en el futur.

El Partit Animalista recorda que els animals «no són premis ni mercaderies i que el seu benestar ha de prevaler sobre qualsevol tradició o costum. És inconcebible que, en ple 2025, continuem veient com s'entreguen animals vius com si fossin objectes. Aquest tipus de pràctiques s'han d'eradicar de manera definitiva».