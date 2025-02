Prop de 200.000 persones a les Balears, en risc de pobresa i exclusió social

La darrera Enquesta de Condicions de Vida revela que gairebé 200.000 persones a les Illes Balears es troben en risc de pobresa i o exclusió social, malgrat la millora dels indicadors. L'índex sintètic AROPE ha disminuït en quatre punts percentuals respecte a l'any anterior, situant-se en el 16,2 per cent, segons les dades publicades el passat 13 de febrer.

L'estudi mostra una millora en diversos aspectes, com ara l’augment de la renda per persona, la reducció de la taxa de pobresa (del 15,3 per cent a l'11,3 per cent), la baixa intensitat de treball a la llar (del 5 per cent al 4,2 per cent) i la privació material i social severa (del 8,3 per cent al 4,3 per cent). No obstant això, aquests resultats no contemplen les persones que viuen al carrer, en assentaments, en albergs o en caravanes, per la qual cosa la xifra real podria ser més elevada.

La crisi d'habitatge, un factor clau d'exclusió

Tot i la millora d’alguns indicadors, la precarietat laboral i la crisi de l'habitatge continuen sent un problema greu. Les Balears són el territori del'Estat amb el percentatge més alt de població que viu de lloguer, fet que incrementa el risc d’exclusió social a causa de l’elevat cost dels habitatges i la discriminació en l’accés al lloguer per motius no econòmics, com l’origen o la presència de fills. A això s’afegeix l’augment del parc d’habitatges destinats al lloguer turístic, que ha reduït encara més l’oferta d’habitatges disponibles per a la població resident.

L’EAPN Balears – Xarxa per la Inclusió Social ha valorat positivament les polítiques socials desplegades en els darrers anys, com l'augment del salari mínim interprofessional (SMI) i altres mesures de protecció. No obstant això, considera que són insuficients per acabar amb la pobresa estructural i alerta del perill de perpetuar les desigualtats.

L’entitat reclama polítiques públiques més decidides per garantir l’accés a un habitatge digne, protegir les persones més vulnerables i redistribuir de manera més equitativa la riquesa. Sense mesures urgents, adverteixen que la bretxa social continuarà creixent i afectant les generacions futures.