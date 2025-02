Rudy Fernández i María Luisa Cava de Llano, Medalla d’Or de les Illes Balears 2025

El Consell de Govern ha acordat concedir enguany dues medalles d’or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Una a Rudy Fernández, esportista de màxim nivell destacat en el món del bàsquet que ha duit el nom de les Illes Balears arreu del món, i l’altra a María Luisa Cava de Llano, advocada i política eivissenca amb una llarga trajectòria d’integritat i compromís. Va ser defensora del poble el 2010 i ha contribuït a l’enfortiment dels valors democràtics i a la defensa dels drets de la societat.



La Medalla d’Or és el màxim guardó que atorga la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i té per objecte honorar els mèrits assolits, de manera individual o col·lectiva, per les persones físiques o jurídiques que s’hagin distingit per la seva trajectòria personal o professional en la defensa, la promoció o el foment de les institucions i dels interessos generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Enguany se n’atorgaran dues:

Rudy Fernández va néixer el 4 d’abril de 1985 a Palma, en el si d’una família d’amants del bàsquet. El seus pares eren tots dos professionals i la seva mare va competir amb la selecció espanyola. Com a resultat, la seva germana Marta i ell es varen interessar pel joc i demostraren un talent innat. Aquell nin que prometia s’ha convertit en un dels jugadors més distingits de la història i ha aconseguit dur el nom de les Illes Balears arreu del món.

A l’ACB, s’ha convertit en un emblema de tots els clubs en què ha jugat, com ara el Joventut i el Reial Madrid, i també ha estat un jugador clau amb la selecció espanyola. Tampoc no es pot oblidar el seu pas per l’NBA, on va jugar als Portland Trail Blazers. El 2024 va anunciar que es retirava del bàsquet professional i va enfrontar els seus darrers Jocs Olímpics a París, participació amb la qual es convertí en el primer jugador de bàsquet en la història que en disputa sis i ha aconseguit dues medalles de plata (2008 i 2012) i una de bronze (2016).

Després de vint temporades posava punt final a una carrera plena d’èxits. En el seu palmarès, a banda dels Jocs Olímpics, destaquen dos mundials (2006 i 2019), quatre Eurolligues (2009, 2011, 2015 i 2022), set Lligues ACB, set Copes del Rei, nou Supercopes d’Espanya i una Copa Intercontinental amb el Reial Madrid. Amb Espanya ha guanyat dos mundials i quatre Eurobasket. A escala individual, també ha obtingut múltiples guardons d’MVP en totes les competicions de clubs que ha disputat. El 2008 va rebre el Premi Ramon Llull.

María Luisa Cava de Llano i Carrió va néixer a Barcelona però és una eivissenca més. Advocada i política llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, ha destacat per la seva dedicació al servei públic i a la defensa dels drets. Ha ocupat càrrecs com ara tinenta de batle d’Eivissa, vicepresidenta del Consell Insular d’aquesta illa i del Parlament de les Illes Balears, diputada al Congrés dels Diputats i adjunta primera al defensor del poble, càrrec que assumí l’any 2010. Entre 2014 i 2018, va ser consellera electiva del Consell d’Estat. També fou delegada del Col·legi d’Advocats de les Illes Balears.



Amb una llarga trajectòria d’integritat i compromís, ha contribuït a l’enfortiment dels valors democràtics i a la defensa dels drets de la societat.

La Medalla d’Or i els premis Ramon Llull són els màxims guardons que atorga la Comunitat Autònoma i es lliuraran en un acte el pròxim 28 de febrer a la Llotja de Palma.