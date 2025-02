L’Institut d’Estudis Baleàrics posa en marxa el programa 'Trobades de conversa' per a fomentar l'ús social del català

L’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) posa en marxa aquest mes de febrer un nou programa de parelles lingüístiques amb el nom 'Trobades de conversa', amb el qual pretén fomentar l’ús social de la llengua en entorns informals i entre catalanoparlants i nous aprenents.

'Trobades de conversa' és un programa de guiatge i acompanyament per a facilitar les converses en llengua catalana en entorns informals, de manera que els aprenents perdin la por de parlar-la i els catalanoparlants habituals mantenguin l’hàbit d’adreçar-se en català a les persones que el volen aprendre i practicar.

En aquest sentit, el director de l’IEB, Llorenç Perelló, afirma que «l’objectiu és crear un marc on els no-catalanoparlants puguin practicar la llengua, i adquirir així seguretat i millorar l’expressió oral, i de retruc augmentar espais d’ús social de la llengua catalana». Perelló subratlla que «aquest és un programa d’acompanyament en la competència oral per fomentar l’ús de la llengua catalana a través de la cultura i la creació de vincles entre persones d’orígens diversos, la qual cosa també afavorirà la cohesió social».

El programa compta amb la col·laboració d’entitats que tenen experiència en la gestió de projectes d’acompanyament lingüístic, com són l’Institut d’Estudis Eivissencs a l’illa d’Eivissa i l’Obra Cultural Balear a l’illa de Mallorca.

El programa preveu la creació de parelles lingüístiques durant el primer semestre d’enguany arreu de les Illes Balears, amb la conjunció de dos perfils diferenciats: aprenents i guies de conversa. La Xarxa de Centres de Català, amb seus a Palma, Manacor, Inca, Eivissa i Ciutadella, s’encarregarà de l’assignació de les parelles d’acord amb les preferències indicades en el formulari d’inscripció (disponibilitat horària, lloc de residència, aficions, etc.).

L'IEB oferirà a les parelles lingüístiques un seguiment periòdic i material de suport, com un quadern amb activitats i temes de conversa per tal de facilitar la pràctica lingüística, tant de l’aprenent com del guia de conversa. A més a més, en col·laboració amb l'Obra Cultural Balear, s'oferiran als participants activitats i sortides de caràcter cultural.

Els usuaris del programa 'Trobades de conversa' es divideixen en guies de conversa i aprenents. Els primers exerceixen la funció d’acompanyament en l’aprenentatge, i els segons participaran d’aquests espais informals de trobada amb l’objectiu de guanyar confiança i fluïdesa per a afavorir l’adopció del català com a llengua d’ús social.

Tota la informació i inscripcions a llengua.iebalearics.org/catala/trobades-de-conversa.