A judici tres persones per estafar més de deu clients en la construcció d'habitatges a Mallorca

La Secció Segona de l'Audiència Provincial celebra aquesta setmana (17, 18, 19 i 20 de febrer) el judici (10.00 hores) contra tres persones, acusades d'estafar clients a través d'una empresa de construcció i venda d'habitatges a Mallorca.

El Ministeri Públic demana per als processats -dos homes i una dona- penes que sumen 20 anys de presó per uns fets ocorreguts entre finals del 2016 i maig del 2018.

Segons l'escrit d'acusació, un dels processats va constituir una empresa dedicada a la construcció i venda d'habitatges on va començar a treballar l'acusada, que era la seva dona.

El Ministeri Fiscal relata que tots dos es varen dedicar durant un any a captar clients fent creure que podien fer els habitatges en un curt període de temps i a un preu inferior del que és habitual gràcies a un sistema modular, del qual havien obtengut un certificat que, segons l'escrit, havien falsificat.

Després d'un any anunciant-se en pàgines web per a captar clients, afegeix l'escrit, i demanant pagaments a compte per a la construcció d'habitatges que sabien que no podrien fer, tots dos processats varen crear una altra empresa i varen convidar l'altre acusat a adquirir part d'aquesta societat.

Segons la Fiscalia, des de la creació de la primera empresa fins al 2018, els acusats haurien captat més de deu clients, que haurien abonat quantitats sense obtenir la construcció de l'habitatge i sense tornar a saber res dels acusats.

El Ministeri Públic considera els fets constitutius d'un delicte continuat d'estafa agreujada per la quantia i per bé de primera necessitat i demana per als acusats penes que sumen els 20 anys de presó. També interessa que indemnitzin de manera conjunta els clients perjudicats, amb quantitats que superen el mig milió d'euros.