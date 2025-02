Darrers dies per inscriure’s al nou torn de ‘Joves a la Neu’ del Consell de Mallorca

El Consell de Mallorca tancarà aquest diumenge, a les 23.59 hores, el termini d’inscripció per al nou torn del programa ‘Joves a la Neu’. Aquesta nova sortida, que es durà a terme del 23 al 28 de març, està destinada a joves nascuts entre el 2004 i el 2006 i compta amb 61 places addicionals.

En total, 244 joves mallorquins participaran en aquesta edició de ‘Joves a la Neu’, una iniciativa impulsada pel Consell de Mallorca a través de la Direcció Insular de Joventut i Participació, amb l’objectiu de promoure la convivència, l’esport i l’oci saludable en un entorn natural.

El nou torn s’afegeix a les sortides ja realitzades pels dos primers grups, que han viatjat a Andorra aquest mes de febrer. El primer torn, format per joves nascuts entre el 2001 i el 2003, va gaudir de l’estada del 2 al 7 de febrer. El segon torn, amb participants nascuts entre el 1997 i el 2000, va partir el 9 de febrer i romandrà a Andorra fins al 14 de febrer.

El Consell finança el 70% del cost total de l’activitat, amb un preu final per participant de 287,82 euros. Tal com ha explicat la institució insular, el programa inclou el viatge d’anada i tornada, amb transport terrestre fins a l’estació d’esquí, així com l’allotjament en règim de pensió completa durant tota l’estada. A més, els participants rebran classes d’esquí o surf de neu amb el material necessari inclòs, i podran gaudir de diverses activitats organitzades. L’experiència compta també amb cobertura mitjançant una assegurança de viatge.

Les inscripcions per al nou torn estan disponibles a través de la seu electrònica del Consell de Mallorca fins a les 23.59 hores del 16 de febrer, amb selecció per sorteig públic.