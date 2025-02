L'OCB reclama que Aena utilitzi el català correctament en totes les comunicacions i que respecti els topònims Palma i Eivissa

L'Obra Cultural Balear (OCB) ha celebrat aquest divendres la Proposició no de Llei (PNL) aprovada pel Parlament, amb la unanimitat de les forces democràtiques, per a reclamar al Ministeri de Transports i Mobilitat i a Aena l'ús de la toponímia en llengua catalana en les comunicacions, informacions, panells informatius i teleindicadors dels aeroports de les Illes Balears.

La comissió de Turisme, Comerç, Treball, Cultura i Esports del Parlament va aprovar el passat dijous la iniciativa de Més per Mallorca perquè la cambra reclami que la toponímia emprada per Aena als aeroports de les Illes Balears respecti la llengua catalana, la llengua pròpia.

L'OCB ha volgut afegir també dues reivindicacions que «són de justícia». La primera, que Aena utilitzi la llengua catalana correctament a la retolació fixa, i també al web i a l'aplicació per a dispositius mòbils, actualment només disponibles en castellà i anglès, així com a les xarxes socials, tenint en compte que gairebé la meitat del trànsit aeri, tant d’aeronaus com de passatgers, es produeix en aeroports del nostre domini lingüístic.

I, en segon terme, que passi a utilitzar la denominació d’Aeroport de Palma, respectant el nom oficial de la ciutat, d’acord amb la Llei 23/2006 de capitalitat de Palma i amb el Registre d’Entitats locals, i deixi de fer servir l’inexistent ‘Palma de Mallorca’. A la vegada, l'entitat considera convenient encetar el procediment perquè la Associació Internacional del Transport Aeri (IATA) substitueixi el codi IBZ per EIV per a designar l’aeroport d’Eivissa.

Finalment, l'OCB fa una crida a la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca, al Foment del Turisme de Mallorca, a la Cambra de Comerç de Mallorca, al Cercle d’Economia de Mallorca, CAEB, PIMEM i a tota la resta d’agents socials de Mallorca i les Illes Balears perquè s’afegeixin a aquest clam.