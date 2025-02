L’estació marítima del port de Maó acollirà el Campionat de Balears d’Hivern de Piragüisme

El cap de setmana del 22 i 23 de febrer, la zona de l'antiga estació marítima del port de Maó serà l'escenari del Campionat de Balears d'Hivern de Piragüisme, que organitza el Club Marítim de Maó juntament amb la Federació Balear.

Més de 300 esportistes participaran en l’esdeveniment que es disputarà ambdós dies de les 11 a les 17 hores. Aquest es dividirà en les categories de júnior, sènior i veterans el dissabte, dia 22, i de la resta de categories des de benjamí a cadet el diumenge 23.

L'equip de piragüisme del Club Marítim de Maó ve d'una temporada anterior històrica en proclamar-se campió de Balears per equips a les categories sènior, júnior, màster i joves promeses. Enguany, el repte serà organitzar un esdeveniment que comptarà a l'Estació Marítima amb una grada instal·lada per a l'ocasió, així com una zona de bar i serveis.