Niu Ètic presenta l’habitatge en cessió d’ús com a «solució» a la crisi de l’habitatge que pateixen les Balears

Niu Ètic, l'Associació Balear d’Habitatge Cooperatiu en Cessió d’Ús, creada fa poc, presenta aquest dimarts 11 de febrer, a les 19:30 h, a l’Ateneu de Maó, les seves propostes per impulsar i donar suport a un model d’habitatge accessible, sostenible i gestionat de manera col·lectiva, com una solució justa a l'alarmant crisi de l'habitatge que viuen les Illes Balears.

Niu Ètic pretén implantar a les Balears un sistema que ja funciona amb èxit en altres països d’Europa i que es basa en el foment de l’habitatge com un bé exclusivament d’ús, sense donar oportunitat ni al lucre individual ni a l’especulació immobiliària. L’habitatge en cessió d’ús es caracteritza perquè la propietat de l’immoble es manté en mans d’una cooperativa, i mai podrà ser venut. Els socis gaudeixen del dret d’ús del seu habitatge de manera estable i permanent, a canvi d’una aportació inicial, i unes quotes mensuals similars a un lloguer assequible. En cas de baixa, el cooperativista podrà recuperar la seva inversió inicial, i l’habitatge revertirà novament a la cooperativa per tal que pugui ser assignat a una altra persona en les mateixes condicions.

Una altra de les característiques principals d’aquest model d'habitatge és el foment de comunitats de persones: el cooperativista i futur habitant participa en el disseny dels habitatges i dels serveis de la comunitat, fet que garanteix la creació d’espais equitatius, segurs i adaptats a les diverses realitats i formes de convivència.

Què és la cessió d’ús?

El model d’habitatge en cessió d’ús proposa una alternativa innovadora a la compra i el lloguer tradicionals: la propietat de l’immoble es manté en mans de la cooperativa, mentre que els socis gaudeixen del dret d’ús del seu habitatge de manera estable i assequible, sense risc d’especulació.

Col·laboració públic-cooperativa: una aliança pel dret a l’habitatge

Un dels valors fonamentals de Niu Ètic és la cooperació entre les administracions públiques i la ciutadania per impulsar projectes d’habitatge amb sòl públic i edificis en desús cedits a cooperatives per períodes de 70 o 90 anys. Aquest model fomenta la confiança mútua i garanteix l’accés a l’habitatge com un dret, no com un bé especulatiu.

Privacitat i independència amb una comunitat activa

L’equilibri entre la privacitat de cada habitatge i la gestió col·lectiva dels espais compartits és essencial en aquest model. Cada persona disposa d’un habitatge propi i flexible, mentre que les zones comunes reforcen la vida comunitària i la cooperació.

Un model amb perspectiva de gènere i inclusió

Des de la seva concepció, Niu Ètic aposta per un enfocament que integra la perspectiva de gènere, l’accessibilitat i la diversitat. Els projectes cooperatius es dissenyen amb la participació de les futures habitants, garantint espais equitatius, segurs i adaptats a diferents realitats i formes de convivència.

Sostenibilitat i construcció responsable

Els projectes d’habitatge cooperatiu que Niu Ètic vol impulsar promouen edificacions amb criteris ecològics, d’eficiència energètica, materials sostenibles i reducció de l’empremta de carboni, contribuint a deixar un planeta millor per a les futures generacions.

Infraestructura dura i infraestructura tova: l’equilibri entre espai i comunitat

L’habitatge en cessió d’ús combina infraestructura dura (projectes arquitectònics eficients i accessibles) amb infraestructura tova (la creació i consolidació del grup cooperatiu), i això permet que cada comunitat es formi amb una identitat pròpia i defineixi les seves dinàmiques de convivència i gestió.

Formació i acompanyament per a la creació de projectes cooperatius

Niu Ètic no només impulsa projectes d’habitatge, sinó que també ofereix formació, assessorament i acompanyament a les persones i grups interessats a formar un projecte cooperatiu d’habitatge en cessió d’ús. Mitjançant tallers, trobades i suport tècnic, l’associació facilita l’accés a aquest model alternatiu d’habitatge.

Com participar a Niu Ètic

L’associació convida totes les persones interessades en aquest model a formar part de la comunitat i a participar activament en la creació de noves cooperatives a les Balears. Amb una quota anual assequible i múltiples espais d’aprenentatge i col·laboració, Niu Ètic es posiciona com un referent en la lluita per un habitatge digne i sostenible.