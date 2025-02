Jornada sobre el model de currículum educatiu

El proper 12 de febrer, l’associació d’Inspectores i Inspectors d'Educació de les Illes Balears (Ideib), organitza la segona jornada de formació monogràfica centrada en l’anàlisi dels models de currículum a l’escola, adreçada a inspectors, a equips directius i a membres del Consell Escolar de les Illes Balears.

«A partir de l’aplicació de la LOMLOE es va dur a terme un canvi important de model del currículum educatiu. El nou currículum està basat en les competències i pren com a referència els criteris d’avaluació, en lloc d’estar basat en els continguts i/o coneixements com havia estat sempre fins aleshores. Aquest és el tercer curs d’aplicació del nou currículum. En el moment de posar-se en marxa va generar molta polèmica sobretot en relació als informes d’avaluació que arribaven a les famílies. Actualment la Conselleria d’Educació i Universitats està iniciant els tràmits per introduir una sèrie de modificacions d’aquest currículum i, dins la comunitat educativa de les Illes Balears, hi ha un debat obert sobre aquesta qüestió», han explicat.

Per això, la jornada comptarà amb dos ponents molt prestigiosos que ens podran il·lustrar sobre les raons profundes que hi ha darrera de cada un dels dos plantejaments curriculars.

Ponents:

Gregorio Luri Medrano

És llicenciat en Ciències de l’Educació i doctor en Filosofia.

Ha estat mestre, professor d´institut i professor universitari.

Ha publicat una quinzena de llibres sobre filosofia i educació, entre els quals, L’escola contra el món, Val més educar (2a edició 2014), Introducció al vocabulari de Plató, Erotisme i Prudència. Biografia intel·lectual de Leo Strauss i Seguint les passes dels almogàvers.

Premi d’assaig Juan Gil Albert 2001.

Premi Assaig Breu 2004.

Premi Millora la teva Escola Pública 2017.

Medalla de Carles III el Noble del Govern de Navarra.

És col·laborador habitual del diari Ara i membre del Consell Assessor d’Escoles Tàndem de la Fundació Catalunya La Pedrera i el Consell Assessor a Educació de la Fundació Grífols.

Miquel Soler Gràcia

Llicenciat en Ciències Exactes per la Universitat de València

Catedràtic de Matemàtiques d’Educació Secundària

Professor de Matemàtiques a diversos Instituts de la Comunitat Valenciana

Autor de diversos llibres de Matemàtiques.

Cap del Programa dInnovació i Reformes experimentals de la Conselleria d’Educació (1984-1991)

Cap del Servei de Formació del Professorat de la Conselleria dEducació (1991-1992)

Subdirector General de Programes Experimentals i Investigació educativa del Ministeri d’Educació (1992-1993)

Director del Centre de Desenvolupament Curricular del Ministeri d’Educació (1993-1996)

Director de l’Alta Inspecció de l’Estat a la Comunitat Valenciana (2004-2008)

Director General de Formació Professional del Ministeri d’Educació (2008-2012)

Secretari Autonòmic d’Educació i Investigació de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana (2015-2019)

Secretari Autonòmic d’Educació i Formació Professional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana (2019-2023)

La jornada es completarà amb dues taules rodones. Per una part, hi haurà una taula rodona d’inspectors en la que hi prendran part tres inspectors, la senyora Carolina García, d’Eivissa, el senyor Josep Coll, de Mallorca i el senyor Jaume Mascaró, de Menorca. La segona taula rodona estarà formada per 6 directors i directores que representen la pluralitat de models educatius, amb centres de primària i secundària, de pública i de concertada i de les tres illes. Hi participaran, Sandra Espadas, directora del CC La Salle d’Alaior; Miquel Àngel Pons, director del CEIP Vialfàs, de Sa Pobla; Carlos González, director del CC Montesión, de Palma; Ricard Forés, director l’IES Binissalem; Òscar Prat, director del CEIP Can Raspalls, de Sant Jordi de ses Salines, i Antoni Gayà, director de l’IES Mossèn Alcover, de Manacor.

La jornada tendrà lloc a la sala d’actes de Ses Cases des Mestres de Santa Maria del Camí.