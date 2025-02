UOB Ensenyament qualifica els nous currículums d'Educació «d'en Pep Gonella» i assegura que és un «intent per dividir» el català

El sindicat UOB Ensenyament ha mostrat el seu rebuig als nous currículums proposats per la Conselleria d’Educació i Universitats, assegurant que hi ha un intent de divisió del català per la desaparició de la seva modalitat estàndard. En aquest sentit, han titllat la normativa de «currículums d’en Pep Gonella», fent referència al pseudònim de Josep Zaforteza, defensor de les variants dialectals mallorquines.

UOB ha denunciat que el gonellisme ha redactat el nou currículum, en especial a l’assignatura de Llengua Catalana i Literatura, que és la que pateix més canvis. També han criticat la presència de l'Oficina de Drets Lingüístics i la continuïtat de l’exempció de l’assignatura per a estudiants nouvinguts.

A més, han assenyalat que els continguts de les matèries que no generen debat polític són similars als de l’anterior legislatura, mentre que les més polèmiques per a Vox i el Govern han estat modificades. En l'àmbit de ciències socials, han destacat la creació de l’optativa «Unió Europea», qüestionant la seva necessitat.

Finalment, UOB ha denunciat que l’assignatura Educació en valors cívics i ètics hagi quedat reduïda a una hora setmanal, fet que consideren una forma de censura de temes com la democràcia, el dret d’asil o els drets LGTBIQ+. També han criticat l’enfocament folklòric del currículum amb l’apartat «Univers lúdic balear: ball de bot i foguerons», qualificant-lo d’intenció de folklorització de la identitat balear.

Per tot això, el sindicat ha censurat que el Govern de Marga Prohens intenti aplicar al sistema educatiu polítiques que han fracassat en altres àmbits.