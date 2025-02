El sindicat SIAU alerta del col·lapse del sistema educatiu

El Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU) ha expressat el seu rebuig a les modificacions anunciades aquest dilluns per la Conselleria d’Educació i Universitats en la convocatòria de funcionaris interins docents, advertint que aquestes mesures podrien «dinamitar» l’educació pública de les Illes Balears.

Segons ha denunciat l’organització sindical en un comunicat, la nova convocatòria estableix un règim disciplinari «discriminatori» entre funcionaris de carrera i interins, aplicant un tracte «radicalment desigual» als segons. Concretament, han criticat que si un interí comet una falta lleu i és suspès un sol dia de sou i funcions, podria ser expulsat de la borsa durant un curs sencer. En el cas de faltes greus, com ara una suspensió d'onze dies, la sanció s’allargaria dos cursos.

Per al SIAU, aquesta mesura suposa una vulneració dels drets recollits en la Constitució i l'Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, que garanteixen un tracte igualitari per a tots els treballadors públics, independentment del seu tipus de contracte. Davant aquesta situació, el sindicat ha assegurat que portarà la mesura als tribunals si s’arriba a aplicar.

Crítiqus a la gestió de la borsa d'interins

A més, el SIAU ha qüestionat la idea que la manca de professorat es pugui solucionar convocant més oposicions i ampliant la llista de titulacions per accedir a certes especialitats. Segons el sindicat, aquesta postura «evidencia la incapacitat» de la Conselleria per afrontar la crisi del sistema educatiu.

Davant això, han acusat el Govern de buidar la borsa d’interins i portar-la al col·lapse, provocant que s'adjudiquin places a docents sense formació ni especialització, cosa que consideren una porta oberta a l’intrusisme laboral dins l’educació pública.

També han rebutjat la mesura aprovada a la mesa sectorial d’ensenyament públic per vincular tots els graus universitaris a un dels 32 àmbits de coneixement, de manera que només caldria justificar 30 crèdits en la matèria corresponent per accedir a una plaça docent. Per al sindicat, aquest canvi posa en risc la qualitat de l’ensenyament i desmantella el sistema educatiu d’una manera que «mai s’havia vist a les Illes».

Davant aquesta situació, el SIAU ha reclamat a la Conselleria que retiri l'esborrany amb les modificacions en la convocatòria d’interins docents i que assumeixi la seva responsabilitat en la gestió educativa.

«No permetrem que les decisions errònies d’uns pocs continuïn enfonsant l’educació pública de les Balears. És imprescindible acabar amb aquesta gestió desastrosa i garantir un sistema educatiu de qualitat per als nostres joves», ha conclòs el sindicat.