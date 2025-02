Inca i Alcúdia, entre els municipis amb menys inversió en serveis socials de l'Estat

Els ajuntaments d'Inca i Alcúdia es troben entre els 46 municipis de tot l'Estat espanyol amb menor inversió en serveis socials, segons un estudi de l’Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials. Segons l'informe, Inca destina 58,92 euros per habitant i any, mentre que Alcúdia en destina 61,08 euros, xifres que els situen als llocs 37 i 46, respectivament, del rànquing estatal.

En el cas de Palma, la capital balear ocupa la posició 39 entre les capitals de província, amb una despesa de 85,46 euros per habitant i any en serveis socials.

L'estudi també revela que només el 5,2% dels 404 ajuntaments de l'Estat amb més de 20.000 habitants assoleixen la categoria d''excel·lents' en inversió en serveis socials, superant els 200 euros per habitant i any. En contrast, hi ha 46 municipis 'pobres' en aquesta matèria, amb menys de 61,27 euros per habitant.

Aquestes dades formen part de l'informe publicat aquest dilluns per l'Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials, basat en els pressupostos liquidats del 2023, facilitats pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Segons l’estudi, la mitjana de despesa en serveis socials per part dels 404 municipis analitzats se situa en 102,12 euros per habitant, la qual cosa representa un augment del 7,98% respecte a l'exercici anterior. En total, l'Estat ha destinat més de 4.012 milions d'euros a serveis socials, un 8,7% més que el 2022.