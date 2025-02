Les famílies d'acollida urgeixen el Govern a complir el compromís de no tenir nins menors de sis anys en centres

Les famílies d'acollida han lamentat que, segons les darreres dades publicades pel Ministeri d'Infància, 17 nins menors de sis anys encara viuen en centres tutelats a les Balears, malgrat que el Govern va adquirir l'any 2022 un compromís amb el Govern espanyol perquè tots els menors tutelats de menys de sis anys visquin amb famílies d'acollida abans que s'acabi el 2025, motiu pel qual han urgit el Govern que compleixi el seu compromís.

Per a posar fi a aquesta situació, l'entitat ha exigit a les administracions que adoptin mesures urgents per a complir el seu compromís.

A les Balears, segons aquest informe, hi ha tres nadons de zero a tres anys creixent en centres residencials; i 14 nins de quatre a sis anys en aquesta mateixa situació. A nivell estatal, els menors de sis anys creixent a centres tutelats augmenta fins als 1.200.

Des de les associacions es fa feina per a trobar aquests menors una família. «Sabem que moltes persones volen acollir d'urgència aquests nadons, però es troben amb nombroses traves», han apuntat des d'Aseaf. Creuen que el problema se solucionaria si les administracions dediquessin «més recursos de suport a les famílies biològiques» i fomentessin la cultura de l'acolliment.

Des d'Aseaf també han assenyalat que el temps d'acollida d'aquests nadons no pot superar per llei els sis mesos, però la realitat és que, després, aquests acolliments d'urgència superen en la gran majoria dels casos aquest període. Per a evitar que això passi, han demanat al Govern que augmenti els recursos destinats als serveis de valoració i estableixi uns terminis màxims a l'hora de decidir quina mesura de protecció és la més adequada.

A més, han lamentat, les famílies que acullen aquests nadons -i que es dediquen exclusivament a tenir-ne cura- són excloses del sistema de cotització. «Cal incorporar a la Seguretat Social aquestes famílies que fan aquest acolliment d'urgència, tal com passa amb les famílies que tenen persones dependents al seu càrrec», han defensat des d'Aseaf.

Més de 530 nins i adolescents en residències a les Illes Balears

Segons aquest document, a les illes hi ha 551 nins i adolescents tutelats vivint en una família, mentre que 532 esperen tenir la mateixa sort en un centre d'acollida, un nombre que ha augmentat un 23% respecte al darrer estudi, quan n'hi havia 410 nins i adolescents en aquesta situació.