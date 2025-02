La tesi de Maria Magdalena Quetglas demostra els efectes positius de la dieta mediterrània en la salut metabòlica

El sobrepès i l'obesitat són factors de risc per a diverses malalties, com la síndrome metabòlica, la malaltia del fetge gras i la malaltia renal crònica. Aquestes patologies estan relacionades amb processos com l’estrès oxidatiu i la inflamació crònica, que afecten tant el fetge com els ronyons. L'acumulació de greix en el fetge, característica de la malaltia del fetge gras, pot evolucionar fins a provocar fibrosi hepàtica i dany renal.

Per a abordar aquests problemes de manera efectiva, és essencial adoptar un enfocament integral que inclogui modificacions en l'estil de vida, especialment en l'alimentació i l'exercici físic. La dieta mediterrània, rica en antioxidants i compostos antiinflamatoris, ha demostrat ser una eina eficaç per millorar la salut de les persones amb síndrome metabòlica i malaltia del fetge gras.

Aquesta és la principal conclusió de la tesi doctoral de Maria Magdalena Quetglas Llabrés, defensada recentment a la Universitat de les Illes Balears en el marc del programa de doctorat en Nutrició i Ciències dels Aliments i dins l’activitat investigadora del grup de recerca en Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu (NUCOX) de la UIB.

Dieta i exercici físic

L’estudi ha analitzat com una intervenció basada en la dieta mediterrània i l’augment de l’activitat física influeix en pacients amb síndrome metabòlica, centrant-se en la reducció de l'índex de massa corporal i el greix hepàtic, així com en la modulació de la inflamació i l’estrès oxidatiu.

Els resultats han demostrat que les persones amb síndrome metabòlica i baixa adherència a la dieta mediterrània presentaven nivells elevats d’inflamació, estrès oxidatiu i marcadors metabòlics desfavorables, com triglicèrids alts i colesterol HDL baix. Així mateix, aquelles persones amb un consum elevat d’aliments ultraprocessats mostraven pitjors indicadors d’inflamació i activitat antioxidant.

Després de sis anys d’intervenció, els pacients que varen aconseguir reduir el seu índex de massa corporal varen experimentar millores significatives en la seva salut, com ara menys obesitat abdominal, més control de la glucosa i reducció de la inflamació. En canvi, els pacients que no varen reduir el seu pes presentaven marcadors inflamatoris més alts.

Microbiota intestinal i salut metabòlica

Un dels aspectes més innovadors de la recerca ha estat l’estudi de la relació entre el percentatge de greix hepàtic i la microbiota intestinal en adults amb malaltia del fetge gras. La microbiota té un paper fonamental en la salut metabòlica, ja que regula processos com la inflamació, l’estrès oxidatiu i el metabolisme energètic.

Els resultats han demostrat que, després de dos anys d’intervenció, va disminuir la presència de certs gèneres bacterians associats a processos inflamatoris i augmentà la de bacteris relacionats amb una millor salut metabòlica.

Aquestes troballes reforcen la idea que la modulació de la microbiota és un mecanisme central pels beneficis de la dieta mediterrània i l’exercici físic en pacients amb síndrome metabòlica i malaltia del fetge gras.

Conclusions

Aquest estudi confirma que seguir una dieta mediterrània, acompanyada d’exercici físic, no només ajuda a controlar el pes, sinó que també millora la funció hepàtica i renal, redueix la inflamació i enforteix el sistema antioxidant.

Aquestes conclusions posen de relleu la importància d’integrar aquests hàbits saludables en les estratègies sanitàries per combatre les malalties metabòliques.