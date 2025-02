Albert Pont: «Catalunya, el 2017, va tenir la independència molt més a tocar del que sembla»

Albert Pont, president del Cercle Català de Negocis (CCN), va participar com a ponent en el sopar col·loqui organitzat per l’Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM), on es va parlar del dret a l'autodeterminació des de la perspectiva del dret internacional.

Albert Pont va explicar que «Catalunya, el 2017, va tenir la independència molt més a tocar del que sembla» i afegí que «hi havia cancelleries disposades a reconèixer el nou Estat català».

Pont va ser molt crític amb la classe política catalana: «no ha volgut fer la independència i va seguir un guió pactat amb l'Estat espanyol», «va ser una derrota pactada», va reblar.

Segon el seu president, «el CCN va col·laborar amb les institucions, però a partir del 2015 ja ens varem distanciar» perquè segons Pont, «des d'un principi, no varen voler fer la independència».

Segon Pont, «el Consell de la República havia de ser el govern efectiu a l'exili. Podria haver creat ministeris i desenvolupar algunes polítiques, en comptes d'això, ha acabat sent una entitat per finançar un partit polític».

Albert Pont també es va referir a la 'via guineana' per aconseguir la independència que consisteix en el reconeixement previ per part d'algun Estat, la intervenció de les Nacions Unides i es completa amb el control efectiu del territori.

Pont també va lamentar que «les nostres autoritats s'han comportat com si fossin societat civil i no com si fossin font de poder».