El PSOE de Menorca dona el tret de sortida al procés congressual: «Necessitam construir un projecte que il·lusioni»

El PSOE de Menorca ha convocat els membres de l'Executiva i posteriorment el Comitè Insular per donar el tret de sortida al procés congressual de Menorca i que va iniciar el PSOE en l'àmbit federal el passat mes de novembre. La diputada del PSIB-PSOE al Parlament de les Illes Balears, Pilar Carbonero, serà la coordinadora de la ponència del Congrés de la Federació Socialista de Menorca, el qual tindrà lloc abans del mes de juliol del 2025. Per part seva, el diputat Pepe Mercadal serà el coordinador de la ponència del PSIB-PSOE.

La secretària general del PSOE de Menorca, Susana Mora, ha explicat que el partit obrirà un procés obert de debats entorn les qüestions que més preocupen la ciutadania, com són l'habitatge, turisme o la problemàtica de l'aigua, entre d'altres. La periodicitat d'aquestes reunions temàtiques serà setmanal o quinzenal i servirà per nodrir la ponència marc dels i les socialistes, la qual s'aprovarà en el Congrés. La primera d'elles abordarà la situació dels recursos hídrics a l'illa. «Necessitam construir un projecte que il·lusioni amb l'objectiu de governar les institucions el 2027. La situació que estem vivint només la pot frenar el PSOE», ha conclòs Mora.

La majoria de les intervencions del Comitè Insular han coincidit que el PP «no sap mantenir les formes i és deslleial per naturalesa». Per una banda, «Vilafranca no és el president del Consell de Menorca, sinó un simple gestor». «És una persona que no representa la societat menorquina i l'única funció que té és criticar sistemàticament la política del Govern d'Espanya, mentre acota el cap davant Marga Prohens», han assegurat els ‘socialistes’. Per l'altra, «la situació en l'àmbit autonòmic és insostenible perquè el PP no ha estat capaç de negociar els pressupostos, una situació que repercuteix en tots els àmbits de vida de la gent», han conclòs.