Sus al futur Centre d’Arqueologia de Mallorca que es construirà a Alcúdia

El Consell de Mallorca va reunir aquest divendres, a Alcúdia, a una vintena de representants institucionals, professionals, acadèmics i de la societat civil implicats en els usos del futur Centre d’Arqueologia de l’illa.

Aquesta trobada és una primera presa de contacte amb els agents implicats i té com a objectiu recollir les inquietuds del sector de cara a l’elaboració del projecte d’aquesta nova infraestructura. La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha afirmat que «volem comptar amb l’opinió de tots aquells que hauran de fer ús d’aquest centre, amb el propòsit de donar resposta als grans reptes de la gestió del patrimoni arqueològic i de garantir la seva protecció, investigació i difusió».

El futur Centre d’Arqueologia estarà ubicat a Sa Tanca de Can Domènech, molt a prop del jaciment de Pol·lèntia, i serà un punt de referència de l’illa de Mallorca, augmentant la visibilitat de la ciutat romana en l'àmbit internacional i permetent consolidar i ampliar les investigacions i les recerques per part d’investigadors de tot el món. «Aquesta nova infraestructura servirà per gestionar adequadament el nostre ric llegat arqueològic i donar suport a un dels jaciments més importants de la Mediterrània occidental», ha afegit Roca.

Segons ha puntualitzat el Consell aquest dissabte, aquest nou centre «aspira a convertir-se en un lloc multifuncional al servei dels ajuntaments, dels museus i dels investigadors, que amb la seva construcció disposaran d’un espai d’emmagatzematge, conservació, restauració i recerca sobre el patrimoni arqueològic i paleontològic». Així mateix, el centre d’arqueologia, no només tindrà una funció científica i de conservació, sinó «que es convertirà en un espai de divulgació i educatiu, amb exposicions permanents i temporals, tallers didàctics i activitats per a les escoles i les famílies, amb la intenció d’apropar el nostre patrimoni a la ciutadania».

Participants de la trobada

A la trobada hi participaren representants institucionals del mateix Consell de Mallorca, de l’Ajuntament d’Alcúdia, del Govern de les Illes Balears, de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Baleares (FELIB), del Bisbat de Mallorca i de l’Armada. També hi assistiren membres del col·legis oficials d’Arquitectes; d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics; d’Enginyers Industrials; i de Doctors i Llicenciats en Filosofia Lletres i Ciències. Completaren el llistat de participants l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats de la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); i les entitats civils ARCA i Societat Arqueològica Lul·liana.