Criden a boicotar la Challenge ciclista

Des de SOS Residents, col·lectiu que lluita contra la massificació turística, han fet una crida a mostrar pancartes durant el recorregut de la prova ciclista coneguda com Challenge.

«Encetam aquest 2025 amb un dels esdeveniments turístic-esportius amb més projecció a nivell internacional. Si estàs fart de viure a un parc temàtic on tot hi val. Si estàs fart de patir els inconvenients dels innumerables esdeveniments esportius i turístics a la nostra Illa. Si estàs fart d'haver d'aguantar talls de carretera, retencions i de canviar de plans el cap de setmana, participa a aquesta iniciativa i dona a conèixer la teva opinió. Treu una pancarta quan els ciclistes passin pel teu poble o penja una pancarta a un lloc visible», proposen des del col·lectiu i recorden que «RTVE retransmet l'esdeveniment per a tota Espanya i és un bon moment per dir prou!» i a banda del lema 'sos residents', també incorporen el de 'boicot a la Challenge'.

Cal recordar que la Challenge transcorr el dia 31 de gener per la Serra de Tramuntana, el primer de febrer va des d'Andratx al Mirador del Colomer i dia 2 de febrer serà a Palma.