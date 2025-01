Les Balears entren en nivell alt de fase epidèmica de grip

Les Illes Balears han registrat la quarta setmana de l'any una taxa de grip de 180 casos per cada 100.000 habitants, fet que suposa entrar en nivell alt de la fase epidèmica.

Així es desprèn de l'informe setmanal de vigilància de les infeccions respiratòries que elabora el Servei dEpidemiologia de la Direcció General de Salut Pública.

Segons les dades consultades per Europa Press, la taxa global de virus sincitial respiratori (VRS) s'ha situat entre el 20 i el 26 de gener en 21,7 casos per cada 100.000 habitants, a nivell baix de fase epidèmica. La taxa de Covid se situa, per la seva banda, en nivells propers al zero tant la global com la de la població més gran de 60 anys.

Alhora, la taxa global d'infeccions respiratòries està en 303,7 casos i en persones de 60 anys o més, en 213,1 casos. La taxa d'ingressos hospitalaris greus a Son Espases se situa en 18,4 casos per cada 100.000 habitants.

Situació normal en urgències

Pel que fa a l'impacte d'aquestes dades als centres hospitalaris, cap no presenta incidències i tots anoten xifres de pacients totals a Urgències pendents d'ingrés dins dels paràmetres normals.

D'altra banda, des de l'IB-Salut han recordat que l'Hospital Verge de la Salut, dependent de Son Espases, ha activat 24 llits davant de la previsió d'increment d'ingressos per la situació epidèmica d'infecció respiratòria aguda estacional, una mesura contemplada dins del Pla de Contingència que també preveu la possible activació de 10 llits més en cas que sigui necessari. A més, s'han contractat 16 infermeres, 16 tècnics en cures auxiliars d'infermeria i 7 zeladors.

Les darreres setmanes s'han activat més de 100 llits per a fer front a l'increment d'activitat i dels ingressos des de les urgències dels hospitals de Mallorca a causa de l'augment de casos propis d'aquesta època de l'any.

Aquesta activació suposa la contractació de més de 100 professionals entre zeladors, infermers i tècnics en cures auxiliars d'infermeria.

Per part seva, els plans de contingència contemplen diverses accions com agilitzar la disponibilitat de llits dels pacients que han estat donats d'alta, contractar més personal sanitari, reduir la programació hospitalària per disposar de més llits per ingressar pacients d'urgències, potenciar la hospitalització a domicili i derivar pacients a centres concertats.