La UIB dona la benvinguda a 147 nous professors

Un total de 78 dones i 69 homes s’han incorporat a la Universitat de les Illes Balears (UIB) durant l’any 2024 com a resultat de les quatre convocatòries de personal docent i investigador realitzades l’any passat (febrer, maig, octubre i novembre). Ara, la Universitat ha reunit els professors nouvinguts en un acte de benvinguda per a donar-los a conèixer la institució, el funcionament i els recursos que tenen a la seva disposició, així com per respondre els seus dubtes i inquietuds. Per primera vegada, la convocatòria ha inclòs places de professor a temps complet a Menorca i Eivissa, fet que ha permès la incorporació d’un docent a cada illa.

El rector de la Universitat, Jaume Carot, ha donat la benvinguda als assistents en un acte en què també ha participat el director general d’Universitats, Sebastià Massanet, i els vicerectors Antoni Bordoy (Personal Docent i Investigador), Víctor Homar (Investigació), Loren Carrasco (Innovació i Transferència) i el director de formació del PDI, Antonio Fernández Coca. La sessió s’ha centrat en aspectes clau, com la carrera acadèmica, investigació, la transferència de coneixement, la divulgació, els projectes europeus i formació.

Millores salarials per als ajudants doctors

Entre el nou personal que s’ha incorporat hi ha una quarantena de professors ajudants doctors, 28 dels quals procedeixen del programa María Goyri de talent docent i investigador. Amb la nova Llei orgànica 2/2023 del sistema universitari (LOSU), aquesta figura de contractació esdevé essencial per reduir la temporalitat i facilitar la incorporació de personal docent i investigador de caràcter permanent a temps complet.

En aquest context, el director general d’Universitats, Recerca i Ensenyaments Artístics Superiors, Sebastià Massanet, ha anunciat que, previsiblement durant el primer semestre de 2025, el Govern de les Illes Balears farà efectiu, amb caràcter retroactiu, un increment salarial específic per als professors ajudants doctors, equiparant-los a la figura de professor col·laborador. Aquesta millora salarial respon a una reivindicació històrica de la Universitat i dels representants sindicals de la UIB.

Aquesta reforma salarial suposa el reconeixement de la importància dels professors ajudants doctors dins l’estructura universitària i reforça l’exigència del títol de doctor com a requisit d’accés. A més, millorarà les condicions econòmiques del col·lectiu i garantirà que la UIB pugui ser competitiva en la captació de talent docent i investigador jove.

Finalment, el director general d’Universitats ha destacat el compromís del Govern per a dotar la UIB dels recursos econòmics necessaris, a través del contracte programa signat amb la institució, per continuar impulsant polítiques de personal docent i investigador que han permès assolir rècords històrics de contractació de professorat i reduir dràsticament la temporalitat entre el personal de la Universitat.