Exigeixen més professors de matemàtiques sense reduir hores d’altres matèries clau com Valors Cívics i Ètics o Tecnologia

UGT Ensenyament ha reiterat aquest dimecres a la Mesa Sectorial sobre currículums la seva demanda de contractar més professors de suport en matemàtiques per millorar els resultats acadèmics dels estudiants a les Balears.

Durant la Mesa Sectorial d’Educació, celebrada dimecres per tractar els currículums d’Educació Infantil, Primària, Secundària Obligatòria i Batxillerat, el sindicat ha expressat la seva preocupació per l’impacte de les propostes de la Conselleria en una educació integral i equilibrada.

La UGT ha subratllat que està a favor de donar més pes a l’assignatura de matemàtiques, «però aquesta mesura no s’ha d’implementar reduint hores d’assignatures fonamentals com Valors Cívics i Ètics o Tecnologia», exposa.

L’Administració estableix que l’ESO ha de garantir una educació comuna i atenció a la diversitat de l’alumnat mitjançant mesures flexibles que superin dificultats i potenciïn capacitats. S’impulsa el Disseny Universal de l’Aprenentatge (DUA) per individualitzar l’aprenentatge i optimitzar l’adquisició de competències. No obstant això, UGT Ensenyament considera que sense una reducció efectiva de ràtios i un augment d’hores lectives per planificar i fer un seguiment adequat, aquestes mesures són «paper mullat». «No hi ha estratègia metodològica que pugui aplicar-se amb rigor i garanties d’èxit sense els recursos humans i materials necessaris per fer-ho possible», argumenta.

El sindicat ha defensat que la reducció d’una sessió setmanal de Tecnologia a l’ESO afecta greument la formació de l’alumnat, ja que aquesta matèria treballa amb mètodes pràctics, com el projecte tecnològic, que integren matemàtiques, ciències i habilitats de resolució de problemes; és clau per proporcionar coneixements en robòtica, electrònica i mecànica; i contribueix a millorar els resultats acadèmics en matemàtiques aplicades i ciències a través de l’aprenentatge contextualitzat i pràctic.

Davant aquest escenari, UGT Ensenyament proposa mantenir les hores de Tecnologia, evitant retallades que perjudiquin l’aplicació del currículum, desdoblar les sessions a 2n i 3r d’ESO per garantir la seguretat al taller i millorar l’atenció personalitzada i recuperar la sessió perduda a 3r d’ESO, que limita el desenvolupament complet del currículum.

El sindicat també defensa la necessitat de mantenir les dues hores setmanals de l’assignatura Valors Cívics i Ètics a 4t d’ESO, ja que «és fonamental per al desenvolupament del pensament crític, la formació en ciutadania responsable i la capacitat d’anàlisi davant els reptes de la societat actual».

UGT Ensenyament considera que augmentar les hores de matemàtiques sense reforçar la plantilla docent ni mantenir el pes horari d’assignatures com Tecnologia o Valors Cívics i Ètics desvirtua el model d’una educació integral i equilibrada. Per això, exigeix a la Conselleria contractar més professors de matemàtiques, garantint un ensenyament de qualitat; no reduir hores d’assignatures essencials, «ja que això afecta negativament la formació global de l’alumnat»; reduir les ràtios a les aules i millorar les condicions laborals dels docents; i garantir la formació continuada del professorat, especialment en àmbits tècnics i matemàtics.

El sindicat reafirma el seu compromís amb una educació pública de qualitat que prepari els estudiants per als desafiaments del futur, oferint una formació integral i competencial en totes les àrees del coneixement.