OCB: «Qui ens protegeix d’aquest odi irracional, d’aquesta violència verbal i amenaça de violència física per parlar en la nostra llengua a ca nostra?»

«Qui ens protegeix d’aquest odi irracional, d’aquesta violència verbal i amenaça de violència física per parlar en la nostra llengua a ca nostra?», es demana l'Obra Cultural Balear (OCB) davant el darrer episodi de discriminació lingüística que s'ha donat a conèixer mitjançant un vídeo publicat a les xarxes socials.

El periodista i creador de contingut a les xarxes Àngel Aguiló ha fet públiques les proves de l'agressió contra un ciutadà catalanoparlant. Aguiló ha situat l'escena en «una benzinera de Mallorca» i l'ha descrit dient: «Un client paga i es dirigeix en mallorquí a la persona de caixa, que li respon 'en castellano, por favor'. Ell diu que li dirà poc a poc en els dos idiomes i així n'aprèn. El client de darrere comença a increpar-lo, li diu que mem si és professor, l'amenaça i liquida amb un 'estamos en España y punto'».

En el vídeo fet públic per Aguiló es poden sentir perfectament les amenaces violentes que inclouen les d'agressió física: «Te meto una patada en la cara».

Arran d'això, l'OCB ha assenyalat amb contundència que «el Govern no pot mirar cap a un altre costat: cal condemnar uns fets gravíssims, constitutius de delicte, i activar els mecanismes indispensables per perseguir i sancionar aquesta classe de conductes, intolerables en una societat democràtica. Tota la nostra solidaritat amb la víctima».

«Mentre, el PP Balears manté com a soci prioritari un partit extremista que cultiva un discurs d’odi contra els mallorquins per ser com som i per parlar com parlam, que dinamita la convivència i que constitueix el brou de cultiu perfecte per agressions com la patida per aquest ciutadà pel simple fet d’exercir els seus drets. Una vegada més, exigim un cordó sanitari democràtic contra la intolerància i el fanatisme!», ha remarcat l'entitat.