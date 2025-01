Més per Menorca denuncia que el PP es «despenja» de la llei que prohibia les festes il·legals en lloguers turístics

El portaveu de Més per Menorca al Parlament de les Illes Balears, Josep Castells, ha denunciat aquest dimecres matí en roda de premsa que el Partit Popular ha presentat unes esmenes a la Proposició de Llei per a prohibir les festes il·legals en els habitatges destinats al lloguer turístic que «deixen sense efecte» la norma.

En aquest sentit, Castells explica que el grup popular proposa eliminar un punt clau del document. Es refereix a la necessitat de corresponsabilitzar als propietaris d’aquests lloguers sobre què s’està duent a terme dins els seus habitatges, per això, el partit menorquinista proposava a través d’aquesta llei que, en cas de molèsties reincidents, si la propietat no prenia mesures, es podia arriscar a perdre la llicència turística.

Enfora del que semblava en un primer moment, el Partit Popular es «despenja» d’aquesta mesura i proposa la seva supressió, «tot obeint les pressions de la patronal del lloguer turístic» exposa Castells. «Eliminar aquest element essencial suposa l’aniquilació de la Llei» sentencia el portaveu de Més per Menorca.

El diputat demana al Govern Prohens «¿per a qui governa, per als residents o per als turistes?» tot reivindicant que «Més per Menorca pren partit pel descans dels residents». Castells explica que «el sector turístic s’ha de regular i adaptar-se a les normes de convivència, tal com fan la resta de sectors sense excepció».

Per acabar, Castells ha lamentat que «aquí es continua parlant molt de posar límits, però no s’està fent res» i ha criticat que «no s’ha pres cap mesura contra els múltiples efectes negatius de la massificació turística».