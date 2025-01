[VÍDEO] Llancen un vídeo per a conscienciar sobre l'amenaça que representen les serps invasores per a la sargantana pitiüsa

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, per mitjà del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB), que depèn de la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal, ha llançat un vídeo per a conscienciar la població sobre l'amenaça que representen les serps invasores per a la conservació de la sargantana de les Pitiüses (Podarcis pityusensis).

La publicació, de 2 minuts i 15 segons de durada, té l'objectiu de sensibilitzar, tant els residents com els turistes, de la delicada situació en què es troba aquesta espècie endèmica i autòctona d'Eivissa i Formentera, i també de la gravetat de la invasió de serps que, a més, ara arriben als illots on viuen les poblacions d’aquestes sargantanes úniques i d'elevat valor ecològic.

La publicació, que forma part de les diferents actuacions que du a terme el Govern per a la conservació i la protecció de la sargantana de les Pitiüses, s'emmarca en el Projecte de control i d'erradicació de diferents espècies invasores en diferents hàbitats i localitzacions geogràfiques, finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (PRTR-MRR), amb càrrec als fons Next Generation EU.

En el vídeo s'incideix en la necessitat d'avisar el COFIB en el cas d'observar la presència de serps, mitjançant l'aplicació Línia Verda COFIB - Espècies Invasores (www.lineaverdecofib.es), amb la finalitat d’evitar que puguin colonitzar noves àrees.

Aquesta publicació audiovisual, disponible en català, castellà i anglès, s'ha preparat amb imatges d'alta qualitat del realitzador de documentals de natura Rubén Casas, amb els missatges en forma de subtítols. Cal recalcar que el rodatge s'ha fet en condicions controlades, amb la supervisió en tot moment de tècnics del COFIB.

Altres mesures executades per al control d'espècies invasores

Des de 2022, en el marc del projecte esmentat, s'han dut a terme altres actuacions per al control d'espècies invasores que amenacen la fauna i la flora pròpies de les Illes Balears. S’hi inclouen actuacions per a la bioseguretat, que impliquen la vigilància a tots els illots pitiüsos per assegurar que no han arribat serps ni altres espècies invasores (com rosegadors) i l’elaboració de censos visuals de sargantanes, gràcies a una nova embarcació adquirida amb els fons Next Generation EU. En cas de trobar espècies invasores, s'avisa immediatament el Servei de Protecció d'Espècies del Govern i s'actua amb urgència per controlar la invasió, com ha passat a les illes Murada, d'Encalders o Santa Eulària, o a l’illot de s’Ora. També es revisen i vigilen alguns illots a Mallorca, com una de les illes Malgrats, on ja han arribat les serps, o el Toro, on hi ha un risc elevat que hi arribin.

Així mateix, s'ha intensificat el control de l'os rentador a la serra de Tramuntana, a Mallorca, amb l'adquisició de 150 gàbies i 85 càmeres de foto-detecció i el reforç de l'equip de camp amb una persona a jornada completa i un vehicle. S'ha millorat el benestar dels animals que es capturen mitjançant l'aplicació d'una metodologia innovadora amb uns detectors remots de tancament de la gàbia, que avisen els tècnics que poden anar tot d'una a retirar l'animal. També s'ha aprofundit en el coneixement del funcionament de la població d'aquesta espècie invasora, gràcies a un estudi sobre l’abundància i el creixement poblacional que ha dut a terme el Grup d'Ecologia i Demografia Animal de l'IMEDEA-CSIC-UIB.

D’altra banda, s'han creat set reserves urbanes per a les sargantanes de les Pitiüses, gràcies al suport dels ajuntaments i els consells insulars d'Eivissa i Formentera. A cada reserva, s'han instal·lat trenta refugis artificials per a les sargantanes i cartells explicatius i s'han plantat 400 plantes autòctones de les quals s'alimenten i que atreuen insectes que també capturen. S'han identificat els perills que cal evitar, sobretot la presència de depredadors, com moixos i serps. La metodologia per millorar l'entorn urbà per afavorir les sargantanes ha estat recollida en un manual de bones pràctiques per a la conservació de la sargantana de les Pitiüses a parcs i jardins. A més, s'han editat un fulletó i un vídeo curt per animar els particulars propietaris de jardins dins zones urbanes, hotels, escoles, etc. a aplicar mesures en favor de les sargantanes.

Actuacions previstes per a 2025

Enguany, està en tramitació la licitació de la desratització dels illots de Tagomago, es Vedrà i es Vedranell, a Eivissa, i s'Espalmador, a Formentera, per millorar la supervivència de les poblacions d'aus marines que hi nidifiquen, especialment l'endèmic virot petit. També està previst dur a terme actuacions per a l'erradicació de la flora invasora a l'illot de s'Espardell, a Formentera, on hi ha taques d'1,5 ha de flor del migdia (Disphima sp.), 500 peus de figueres de moro (Opuntia sp.), diverses desenes de pites (Agave americana) i uns 70 m² de bàlsam (Carpobrotus edulis).