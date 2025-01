El primer satèl·lit de les Illes Balears cerca nom

Open Cosmos està construïnt el primer satèl·lit de les Illes Balears. El principal objectiu del satèl·lit serà «oferir dades sobre l’arxipèlag balear que permetin entendre i mitigar els efectes derivats del canvi climàtic en el benestar de la població, la sostenibilitat mediambiental i activitats econòmiques estratègiques per a les illes com el turisme». A més, el projecte també «cerca donar suport a la transició del sectors tractors de l’economia balear cap a models cada cop més sostenibles i millorar la gestió de la saturació turística, que afecta diverses destinacions de les Illes Balears».

Open Cosmos serà l'encarregada de fabricar i operar el satèl·lit, co-finançat amb fons europeus del Govern de les Illes Balears. Wireless DNA S.L., la Universitat de les Illes Balears i Garden Hotels, amb el suport de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), «desenvoluparan un seguit d’aplicacions i casos d'ús per a donar solució als reptes climàtics que afecten no només la ciutadania sinó també activitats econòmiques claus per a les illes, com el turisme».

Les imatges i les dades obtengudes pel satèl·lit seran fonamentals per a la gestió del territori i de les infraestructures crítiques a les Illes Balears. Aquestes dades també contribuiran a millorar la gestió d'emergències i catàstrofes naturals com puguin ser els incendis o les inundacions que malauradament són cada cop més freqüents a la conca mediterrània.

«El satèl·lit proporcionarà a administracions, centres de recerca i empreses accés a informació clau, cosa que facilitarà una presa de decisions més eficient i estratègica en àrees com el canvi climàtic, la gestió del territori i la sostenibilitat turística. Aquest enfocament permetrà reforçar la resiliència de les Illes Balears davant els desafiaments del canvi climàtic, posicionant les Illes com a líders en innovació i sostenibilitat a nivell internacional», han assenyalat.

Ara, Open Cosmos cerca un nom per al primer satèl·lit de les Illes Balears. Per això, ha posat en marxa un formulari on la ciutadania pot fer propostes a través d'aquest enllaç.