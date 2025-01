Vidal, crític amb la ministra de medi ambient: «AENA prioritza el negoci turístic a la sostenibilitat de les Illes Balears i ens porta al col·lapse»

El diputat al Congrés de Més per Mallorca i Més per Menorca adscrit al Grup Plurinacional Sumar Vicenç Vidal ha pogut interpel·lar a la ministra espanyola de Transició Ecològica Sara Aagesen a la comissió de medi ambient de la cambra baixa.

L’ecosobiranista ha retret a la ministra que «AENA, i, per tant, el govern del PSOE, prioritza el negoci turístic i s’uneix a PP i Vox fent avançar les Illes Balears cap al col·lapse i fent impossible aconseguir els objectius contra el canvi climàtic el 2030».

Vidal li ha recordat que «hem estat esperant una acció contundent de l’estat contra el canvi climàtic que no ha arribat mentre el PP-Vox estan accelerant, fent referència a l’eliminació del sostre de 13,5 milions al Pla de Transició Ecològica de les Balears, en la desprotecció».

Segons Vidal «la nostra proposta és un gran acord pel medi marí amb la delimitació del mar balear i la creació del nou Parc Nacional Marítim de les muntanyes submergides a Formentera». Un gran acord que a les Illes Balears seria «mediambientalment clau» segons el parlamentari mallorquí.

Per cloure, el diputat de Sumar Més ha explicat que «malgrat que la llei de residus o la llei de canvi climàtic estatals són interessants no s’avança globalment» i que «la turistificació que l’estat no ajuda a reduir ho embossa tot portant al col·lapse a Mallorca, Menorca i les Pitiüses».