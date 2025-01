Denuncien que els ciutadans de les Balears que necessiten un habitatge no poden obtenir cita a l'Ibavi

Segons explica el president de Consubal, Alfonso Rodríguez, per a poder accedir a un habitatge protegit és imprescindible estar inscrit al registre de demandants, ja sigui per compra o de lloguer, bé siguin de propietat pública o privada, però quan s'intenta obtenir cita prèvia a l'Ibavi a través de l'app, el resultat és un missatge en què ens indica que no hi ha cites disponibles, de manera que els ciutadans no poden complir amb un requisit obligatori.

No només això, si un ciutadà necessita fer una consulta a l'Ibavi, la primera cita telefònica és per al 28 de març. «Tres mesos d'espera per a una simple consulta telefònica», denuncia.

Des de Consubal es considera «inacceptable aquesta situació que deixa en una posició d'indefensió total els ciutadans, en aquests moments en què l'accés a l'habitatge s'ha convertit en el problema més gran».

El president de Consubal, Alfonso Rodríguez, ja va expressar el seu malestar i preocupació a la darrera reunió de la Mesa per l'Habitatge, «per la greu situació que estam vivint i la total inoperància i manca d'idees de la Conselleria d'Habitatge».

«Des de fa mesos, els problemes derivats de la manca d'habitatge són el focus de qüestions que es plantegen a Consubal, havent augmentat de forma alarmant els abusos que, com a conseqüència de la manca d'habitatge, es cometen sobre els arrendadors», ha assenyalat.