L'Olimpíada Filosofia 2025 de les Illes Balears ha tractat 'Les cures, la cura de si, la cura de les persones, la cura del medi'

El divendres, 24 de gener, es va celebrar la XI Olimpíada de Filosofia per als alumnes de Batxillerat i la VII mini-Olimpíada de Filosofia per als alumnes que cursen ESO, convocades per la Universitat de les Illes Balears (UIB) amb la col·laboració de l’Associació Filosòfica de les Illes Balears.

En aquesta edició el tema era 'Les cures, la cura de si, la cura de les persones, la cura del medi' i han participat un total de 195 alumnes de 32 centres de totes les Illes Balears, un rècord de participació. Les tres modalitats són fotografia i dissertació pels alumnes de Batxillerat i Dilema moral els de Secundària.

La Degana de la Facultat de Filosofia i Lletres, la Dra. Joana Maria Petrus, i el Cap d’estudis de Filosofia, el Dr. Joan González, van dirigir unes paraules de benvinguda a l’alumnat participant a les tres seus: Mallorca, Menorca i Eivissa, recordant la importància de la reflexió filosòfica en la formació integral dels nostres joves. Formació que es veurà dràsticament mermada per la reducció a la meitat de les hores d’Educació en Valors cívics i ètics que proposa la Conselleria d’Educació per al curs vinent. «Això implica que només tendran una hora setmanal, durant el darrer curs en tota l’Educació Secundària Obligatòria per a descobrir i reflexionar sobre valors que fonamenten la democràcia i que han construït Europa», han criticat.