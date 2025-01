Dades actualitzades, dieta mediterrània i alfabetització alimentària, els reptes davant l'obesitat infantil a les Balears

Avaluar de forma contínua els diagnòstics de salut per tal de disposar de les dades necessàries per a dur a terme polítiques basades en evidències, avançar en la implementació de la dieta mediterrània i una major alfabetització alimentària dels sectors més vulnerables són alguns dels reptes als quals s'enfronten les Illes Balears per a fer front al sobrepès i l'obesitat infantil.

Així ho ha explicat a Europa Press el president del Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de l'arxipèlag (Codnib), Manuel Moñino, que malgrat valorar de manera positiva algunes de les mesures dutes a terme a nivell autonòmic i que es pretenen implementar a nivell estatal, ha instat les administracions públiques a prendre decisions valentes.

Entre elles, per exemple, regular els entorns alimentaris més enllà dels centres escolars i sanitaris, implantar l'educació nutricional com una assignatura amb entitat pròpia, aplicar polítiques fiscals que incentivin el consum de productes saludables o regular la publicitat dels que siguin perjudicials per la salut dels menors.

Les darreres dades disponibles a les Balears són les del segon estudi sobre la prevalença de sobrepès i obesitat infantil i juvenil (Epoib II), realitzat entre el 2016 i el 2017. En línies generals, l'enquesta va llançar que un de cada quatre alumnes de l'arxipèlag presentava excés de pes i que la prevalença de l'obesitat era del 10%, lleugerament per sota del que s'ha registrat una dècada abans, data del primer informe que es va realitzar al territori.

Amb aquestes xifres, que aquest 2025 fan vuit anys d'antiguitat, és difícil fer una radiografia de l'estat actual dels joves de les Balears. Tot i això, Moñino considera que, ponderant les xifres de l'estudi ENE-Covid -dades, autoreferides, del 2020- i de l'informe Aladino -actualitzat, amb informació antropomètrica, ara fa dos anys-, es pot fer una aproximació.

Tot i que el segon d'aquests documents no compta amb un desglossament per comunitats autònomes, les dades a nivell estatal de tots dos són molt similars, per la qual cosa és possible intuir que els regionals d'un també s'ajusten «gairebé al 100%» als de l'altre, segons el president del Codnib. L'ENE-Covid va reflectir que el 16,4% dels nins de les Balears presentaven sobrepès, per sota de la mitjana estatal, mentre que l'11,4% tenia obesitat, per sobre de la mitjana.

Aquest acostament a la situació actual és compartit per la tècnica del Servei de Promoció de la Salut del Govern Catalina Núñez, qui ha exercit com a pediatre durant 25 anys. La seva percepció, ha assegurat en declaracions a Europa Press, és que les xifres tampoc no han canviat en excés des de l'últim informe realitzat íntegrament a les Balears.