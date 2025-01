Els metges de les Balears es mobilitzaran per a oposar-se al nou estatut marc que planteja Sanitat

Davant l'avantprojecte de reforma de l'estatut marc per a la professió mèdica proposat pel Ministeri de Sanitat, el Sindicat Mèdic de les Balears (Simebal) ha programat mobilitzacions per a les setmanes vinents per tal d'oposar-s'hi.

El president de l'organització sindical, Miguel Lázaro ha detallat que les concentracions tendran lloc entre les 11:00 h i les 11:30 h dels pròxims 6 i 13 de febrer davant dels hospitals i centres de salut de l'arxipèlag.

A aquestes mobilitzacions, que està previst que es duguin a terme nacional i són fruit del «cansament i indignació» dels metges. També es faran assemblees hospitalàries i una possible concentració, amb data encara per fixar, davant de la seu del Ministeri de Sanitat.

«Si el departament que dirigeix ​​Mónica García no accedeix a reconèixer la 'singularitat' del col·lectiu al nou estatut marc», ha advertit, «els sindicats mèdics no descarten anar a la vaga. Seria l'últim esglaó i esperam no haver-hi d'arribar, perquè els que el patirien serien els pacients», ha admès.

El president de Simebal ha desitjat que aquesta sèrie d'accions facin que la ministra accedeixi a escoltar les reclamacions de les organitzacions sindicals i ha instat els responsables autonòmics de Sanitat a pressionar en aquest sentit al Consell Interterritorial.

En una assemblea celebrada dimarts passat a la seu del Col·legi Oficial de Metges de les Balears (Comib) que va reunir diverses desenes de professionals del sector, el secretari general de Simebal, Alfonso Ramón Bauzá, va detallar alguns dels punts del futur estatut marc que més enuig han creat en el col·lectiu.

Entre elles, la prohibició que els caps de servei o de secció al sistema públic puguin compatibilitzar la seva activitat a la sanitat privada, l'obligatorietat que els metges que han acabat la seva especialitat hagin de treballar de forma exclusiva a la pública durant els cinc primers anys de carrera o el no reconeixement de les hores de guàrdia treballades a efecte de la jubilació.